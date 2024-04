Mega-Ausstiegsklausel für RB-Star enthüllt

IMAGO/Franziska Gora

Mohamed Simakan (l.) ist Stammspieler bei RB Leipzig

In den letzten drei Jahren entwickelte sich Mohamed Simakan bei RB Leipzig zu einem der Top-Verteidiger der Fußball-Bundesliga. Nun wurde enthüllt, für welche Summe der Franzose die Roten Bullen im Sommer verlassen könnte.

Seit der Saison 2021/2022 spielt Simakan bereits für RB Leipzig, lief seit dem unter anderem 79 Mal in der Bundesliga und 18 Mal in der Champions League auf. Unter Marco Rose hat er sich auch in dieser Spielzeit wieder als wichtiger Defensivspieler etabliert, der als Innen- beziehungsweise Rechtsverteidiger bereits 37 Pflichtspieleinsätze zu Buche stehen hat.

Laut eines jüngsten "Sky"-Berichts kann sich der 23-Jährige mittlerweile den nächsten Schritt in seiner Karriere vorstellen, liebäugelt mit einem Abschied in Richtung Premier League.

Wie es weiter heißt, soll es mit Tottenham Hotspur und Newcastle United auch zwei potenzielle Interessenten für den Franzosen geben, der einst für 15 Millionen Euro von Racing Strasbourg in Richtung der Roten Bullen gewechselt war.

Simakan kann RB Leipzig wohl für 70 Millionen Euro verlassen

Im Falle externer Anfragen für Simakan sollen die RB-Verantwortlichen aber sehr gelassen sein, hat der Abwehrspieler doch eine XXL-Ausstiegsklausel in seinem bis 2027 befristeten Arbeitspapier stehen.

Nach "Sky"-Angaben liegt die Ausstiegsklausel bei 70 Millionen Euro, was eine Vielzahl an potenziellen Interessenten für den ehemaligen französischen U21-Nationalspieler abschrecken dürfte.

Schon im letzten Jahr musste RB Leipzig zwar gleich mehrere Stammspieler und Leistungsträger ziehen lassen, sorgte aufgrund der ebenfalls sehr hoch angesetzten Verkaufsklauseln bei Josko Gvardiol (für 90 Millionen Euro zu Manchester City), Dominik Szoboszlai (für 70 Millionen Euro zum FC Liverpool) und Christopher Nkunku (für 60 Millionen Euro zum FC Chelsea) aber für exorbitant hohe Transfererlöse.