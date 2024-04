Ex-Star sicher: FC Bayern bekommt "den Arsch aufgerissen"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Düstere Aussichten für den FC Bayern

Mario Basler hat die Faxen dicke: Nach der peinlichen Vorstellung des FC Bayern beim 2:3 in Heidenheim lässt der ehemalige Münchner kein gutes Haar an der Mannschaft.

"Es ist ja Woche für Woche die gleiche Scheiße, was die da fabrizieren mittlerweile. Es ist nur noch erbärmlich, was die leisten", polterte der 55-Jährige in seinem Podcast "Basler ballert".

Bei Aufsteiger Heidenheim hatte das Team von Trainer Thomas Tuchel zur Pause mit 2:0 geführt, nach dem Seitenwechsel aber komplett den Faden verloren.

Basler deutlich: "Das hat was mit einer völligen Arroganz und Überheblichkeit des einzelnen Spielers von Bayern München zu tun." Es sei "nur noch peinlich", was das Starensemble von der Säbener Straße abliefere. Jeder Einzelne solle sich "schämen".

Nicht zum ersten Mal fordert Basler daher einen "großen Schnitt" im Sommer.

"Schick mal so einen Davies weg, sag so einem Müller, hör jetzt auf, es reicht. Schick einen Kimmich irgendwo hin. Das ist unerträglich! Auch Gnabry. Ich würde da konsequent aufräumen in München. Du musst auch mal so einem Goretzka dann sagen, was willst du denn?", zählte der Europameister von 1996 fünf namhafte Profis auf, die seiner Meinung nach abgegeben werden sollten.

Generell sei die Mannschaft "charakterlich so schwach, das hat man gegen Dortmund schon gesehen", ätzte Basler. Beim FC Bayern würden neuerdings zu viele "Primadonnen herumrennen".

Basler sicher: FC Bayern bekommt "den Arsch aufgerissen"

Am Dienstagabend (21:00 Uhr) steht für den FC Bayern das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal auf dem Programm. Die Königsklasse ist die einzig verbliebene Chance auf einen Titel.

"Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ob die mal Eier und Charakter zeigen", verriet Basler, der allerdings kaum Hoffnung hat: "Ich glaube, dass sie in London den Arsch aufgerissen kriegen. Ich glaube, sie werden richtig hergespielt und dann wird man Thomas Tuchel beurlauben."

Spätestens Ende Juni wird der Übungsleiter den FC Bayern ohnehin verlassen, die Suche nach einem Nachfolger läuft.