Atlético wartet: BVB "weiß, was man bekommt"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Jadon Sancho tritt mit dem BVB am Mittwoch in Madrid an

Am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr) tritt Fußball-Bundesligist bei Atlético Madrid zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League an. Trotz der jüngsten 0:1-Heimniederlage in der Meisterschaft gegen den VfB Stuttgart wollen die BVB-Stars einen selbstbewussten Auftritt hinlegen und für eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später sorgen.

Abwehr-Ass Nico Schlotterbeck betonte vor dem Gastspiel in der spanischen Hauptstadt gegenüber Vereinsmedien, dass seine Mannschaft besonders in der Königsklasse in der bisherigen Saison stark abgeliefert habe.

"Wir haben fast immer gute Leistungen gezeigt. Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken, das haben wir in der Gruppenphase und im Achtelfinale gezeigt", meinte der Innenverteidiger, der in der bisherigen Spielzeit sieben von acht möglichen Spielen in der Champions League bestritt.

Auch Flügelspieler Jadon Sancho erklärte, dass er mit seinen Schwarz-Gelben im Cívitas Metropolitano voll auf Sieg spielen wolle: "Es wird ein sehr schwieriges Spiel. Ich habe schon gegen Atlético gespielt. Es ist nie einfach. Sie haben ein starkes Team. Wir müssen uns auf dieses Spiel fokussieren und an den Sieg glauben. Wir müssen zusammenhalten. Ich bin mir sicher, wir schaffen das."

Sancho will Atlético nicht unterschätzen

Die letzten beiden Vergleiche mit Atleti endeten in der Gruppenphase der Saison 2018/2019 jeweils mit einem Heimsieg. In Dortmund siegte der BVB damals überraschend klar mit 4:0, bezog aber in Madrid eine 0:2-Niederlage.

Jetzt soll es bei Atlético zu mehr reichen, wenngleich der Respekt vor dem Ensemble von Trainer Diego Simeone sehr groß ist. Das unterstrich auch Sancho im Vorfeld der Partie: "Bei Atletico weiß man, was man bekommt. Sie sind defensiv sehr gut. Wir sollten sie nicht unterschätzen, sie sind ein richtig gutes Team."

Apropos Diego Simeone: Der Argentinier ist seit Jahren der große Star an der Seitenlinie der Rojiblancos, ist bereits seit 2011 in Madrid im Amt. "Man merkt., dass der Trainer eine große Leidenschaft für Fußball hat. Er steht voll hinter dem Team und ich glaube, dass die Spieler alles für ihn geben", meinte Linksverteidiger Ian Maatsen auf dem BVB-YouTube-Channel.

Doch auch für den niederländischen Leihspieler steht fest: "Es geht nur um uns. Wir gehen dorthin und werden versuchen zu gewinnen."