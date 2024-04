Upamecano wehrt sich gegen hartnäckige Kritik

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Bayern-Star Upamecano spielt keine gute Saison

Dayot Upamecano erlebt beim FC Bayern eine besonders schwierige Saison. Seinen Stammplatz in der Innenverteidigung hat der Franzose mittlerweile verloren, musste sich nach schlechten Leistungen und begangenen Fehlern vor allem im Internet übel beschimpfen lassen.

Vor allem seine beiden Platzverweise innerhalb weniger Tage gegen den VfL Bochum (2:3-Niederlage) und im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Lazio Rom (0:1-Niederlage), sorgten bei vielen Fans für Unverständnis.

In einem Interview mit dem französischen Fernsehsender "Canal +" hat sich der 25-Jährige nun zur hartnäckigen Kritik an seiner Person geäußert: "In jedem Beruf wird kritisiert. Doch wenn man sich nur auf die Kritik konzentriert, wird man sicher keinen Erfolg haben. Ich versuche zu analysieren, was ich gut und was ich nicht gut gemacht habe. Ich schaue mir viele Videos an."

Spielt Upamecano auch in der kommenden Saison für den FC Bayern?

"Kritik gehört zu unserem Job – aber ich persönlich finde nicht, dass ich schlechter war. Es ist nur so, dass ich zwei Rote Karten in zwei Spielen bekommen habe. Ich denke, jeder kann Fehler machen. Das Wichtigste ist, dass man weiter arbeitet, und das tue ich auch", so der 18-malige Nationalspieler Frankreichs weiter.

Bei der peinlichen Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim stand Upamecano zum ersten Mal zum ersten Mal seit dem 21. Januar wieder über die vollen 90 Minuten auf dem Platz, konnte jedoch nicht wirklich für sich werben. Ob er im Champions-League-Spiel gegen den Fc Arsenal in der Startelf steht, ist unklar.

Aufgrund der schwankenden Leistungen - sowohl von Upamecano selbst als auch von der gesamten Mannschaft - soll auch die Zukunft des Innenverteidigers noch offen sein. Zuletzt gab es Berichte über ein Interesse von Manchester United.

Upamecano beteuerte hingegen, dass er beim FC Bayern bleiben wolle. Sein Vertrag in der bayerischen Landeshauptstadt läuft noch bis 2026. Wirklich Klarheit kann wohl erst der neue Trainer bringen. Baut dieser nicht auf den Franzosen, dürfte ein Wechsel im Sommer Thema werden.