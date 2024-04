FC Bayern plant Kooperation mit Drittliga-Team

IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern steht vor einer Kooperation mit Unterhaching

Um die eigenen Talente noch besser fördern zu können, plant der Fußball-Bundesligist FC Bayern München offenbar eine Kooperation mit dem Drittligisten SpVgg Unterhaching.

Das berichten "Sky" und die "Süddeutsche Zeitung" übereinstimmend. Demnach stehen die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs schon kurz vor dem Abschluss.

Dem TV-Sender zufolge will der FC Bayern in Zukunft zwei bis drei junge Spieler aus der U23 oder der U19 in Unterhaching parken. In der 3. Liga sollen die Talente Profiluft schnuppern und so langsam an ein höheres Niveau herangeführt werden. Die zweite Mannschaft des FC Bayern spielt nur in der Regionalliga Bayern.

Durch die Zusammenarbeit erhofft sich der deutsche Rekordmeister eine bessere Talenteförderung. Nach den Leihen sollen sich die Spieler entweder für die Profis der Münchner empfohlen haben oder können für eine ordentliche Ablöse weiterverkauft werden.

Für den Deal greift der FC Bayern offenbar tief in die Tasche. Die Münchner überweisen laut "Sky" pro Saison eine "Art Ausbildungsentschädigung im niedrigen einstelligen Millionenbereich" nach Unterhaching. Die Höhe der Summe sei von der Anzahl der Spieler abhängig.

Sportdirektor Christoph Freund soll die Nachwuchsarbeit beim FC Bayern vorantreiben. In den vergangenen Jahren hatten nur wenige Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung ins Profiteam des FC Bayern geschafft. Freund will das ändern.

FC Bayern hofft auf mehr Talente aus den eigenen Reihen

Nach Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic sollen in den kommenden Jahren weitere Talente aus dem eigenen Nachwuchs den Durchbruch schaffen.

In der Vergangenheit haben zahlreiche Juwele den Sprung zu den Profis des deutschen Rekordmeisters aber verpasst. Zu diesen zählen unter anderem Angelo Stiller, der aktuell beim VfB Stuttgart Leistungsträger ist, Chris Richards von Crystal Palace, Torwart Christian Früchtl von Austria Wien oder Joshua Zirkzee, der beim FC Bologna für Torgefahr sorgt.