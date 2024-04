Brighton fordert Rückkehr von Deniz Undav

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der VfB Stuttgart würde Deniz Undav gerne behalten

Schlechte Nachrichten für den VfB Stuttgart: Englischen Medien zufolge besteht Premier-Klub Brighton im Sommer auf einer Rückkehr von Stürmer Deniz Undav. Dort soll er in der Saison 2024/25 eine entscheidende Rolle einnehmen.

Für den VfB Stuttgart hat sich Deniz Undav in der laufenden Saison unverzichtbar gemacht. Seine Tore und Vorlagen haben großen Anteil am Höhenflug der Schwaben, die den deutschen Neu-Nationalspieler unbedingt fest verpflichten wollen. Doch Undavs Heimatklub Brighton & Hove Albion will diesen Plan angeblich durchkreuzen.

Wie das Portal "footballtransfers" mit Verweis auf eigene Informationen berichtet, bestehen die "Seagulls" im Sommer auf der Rückkehr von Undav. Um dem Stürmer dies schmackhaft zu machen, soll er unter anderem mit einer Einsatz-Garantie geködert werden. Seine starken Auftritte im VfB-Dress hätten die Brighton-Bosse davon überzeugt, dass Undav das Zeug dazu habe, dem Team entscheidend zu helfen, heißt es.

Will Undav beim VfB Stuttgart bleiben?

Ob der Plan Brightons aufgehen kann, hängt allerdings vom VfB Stuttgart und allen voran von Undav ab. Will der 27-Jährige bei den Schwaben bleiben, wären dem Premier-League-Klub aufgrund der vertraglich vereinbarten Kaufoption die Hände gebunden.

Unklar ist allerdings, ob die Stuttgarter die dort verankerte Summe aufbringen können. Im Fall einer Champions-League-Qualifikation müsste der Bundesligist rund 20 Millionen Euro für einen festen Transfer zahlen. Hinzu käme das Gehalt, das der VfB künftig stemmen muss. Insgesamt, so spekulierte die "Bild" vor einigen Tagen, könnte das Undav-Paket somit die 40 Millionen Euro erreichen.

VfB-Abschied von Undav zunehmend wahrscheinlicher?

Laut "footballtransfers" stehen die Karten des VfB im Poker um den Stürmer mittlerweile schlecht. Es sehe zunehmend danach aus, dass Undav ab der kommenden Saison wieder für Brighton spiele, berichtete das Portal.

Undav war im vergangenen Sommer auf Leihbasis nach Stuttgart gewechselt und erzielte in bisher 27 Pflichtspieleinsätzen starke 16 Tore. Darüber hinaus bereitete er in der Bundesliga noch acht weitere Treffer vor.