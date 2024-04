Arsenal warnt eigene Fans eindringlich

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Bayern-Fans wollen trotz Sperre nach London reisen

Der FC Bayern muss bei einem der wichtigsten Spiele des Jahres auf seine Auswärtsanhänger verzichten. Wegen der Fan-Sperre in der Champions League droht Gegner FC Arsenal nun den eigenen Mitgliedern.

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League muss der FC Bayern die knifflige Aufgabe FC Arsenal ohne seinen Auswärtsanhang lösen.

Grund ist eine Strafe der UEFA, die auf ein erneutes Fan-Fehlverhalten reagierte.

Beim 0:1 gegen Lazio Mitte Februar in Rom waren aus dem Bayern-Block Gegenstände geworfen worden, dazu wurde Pyrotechnik gezündet. Bereits Mitte Oktober war gegen den FCB eine Bewährungsstrafe ausgesprochen worden. Diese wird nun für das Arsenal-Spiel umgesetzt.

Die Londoner wollen diese Sperre konsequent umsetzen. Die Münchener erhielten nur 200 Tickets für das Spiel, sie gingen wohl an Sponsoren und Ehrengäste. Laut "Bild" gingen sogar die FCB-Profis weitgehend leer aus, die gerne Familienanhang oder Freunde dabeigehabt hätten.

Arsenal droht eigenen Fans

Bei dem englischen Klub sind die Erinnerungen noch frisch an ein Fan-Chaos im Zusammenhang mit einem deutschen Team. 2017 hatten sich Tausende Kölner Fans über verschiedene Kanäle Tickets für ein Europa-League-Spiel im Emirates-Stadion besorgt, was dann zu tumultartigen Zusammenstößen vor dem Spiel führte. Die Situation eskalierte so sehr, dass sich der Anpfiff um eine Stunde verzögerte, da eine überwältigende Anzahl von Kölner Fans in den Norden Londons strömte, obwohl ihnen offiziell nur 3000 Karten zugeteilt worden waren.

Dies wollen die Gunners nun unbedingt verhindern, sie haben Maßnahmen ergriffen.

Der Klub hat den Verkauf von Eintrittskarten an neue Mitglieder, die sich erst nach der Auslosung des Viertelfinals am 11. März für die Ticketwahl registriert haben, eingestellt.

"Bei diesem Spiel besteht ein zusätzliches Risiko, da Bayern kein Auswärtskontingent zur Verfügung steht", warnten die Verantwortlichen nun die eigenen Fans: "Jeder Dauerkarteninhaber oder jedes Arsenal-Mitglied, dessen Ticket sich im Besitz eines Auswärtsfans befindet, wird auf unbestimmte Zeit gesperrt."

Bayern-Fans kündigen London-Reise an

Sportvorstand Max Eberl würde es zumindest nicht wundern, wenn trotzdem einige Bayern-Fans im Stadion auftauchen. "Ich habe es schon einige Male an anderen Standorten erlebt, dass man nicht mitreisen durfte. Und dann hat man sich doch gewundert, wenn man ein Tor geschossen hat, wie viele Menschen für einen sympathisiert haben", sagte Eberl am Montag. "Ich wäre nicht überrascht, wenn es so wäre. Ich weiß nicht, wie Arsenal das sieht, wie die UEFA das sieht."

Beim Spiel in Heidenheim hatten Bayern-Anhänger schon mal angekündigt, nach London zu reisen.

"We're going to London anyway! Wembley calling - F*CK UEFA", war auf einem Banner zu lesen. Anfang Juni findet im Wembley Stadion auch das Finale der Champions League statt.