Schalke 04 suspendiert Drexler nach Schoko-Ausraster

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Schalke-Star Drexler (r.) wird vorerst nur bei der U23 trainieren

Es kehrt weiterhin keine Ruhe ein beim FC Schalke 04. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Hannover 96 suspendiert der Klub mit Dominick Drexler wohl den nächsten Star.

Der 33-Jährige wurde von Cheftrainer Karel Geraerts auf unbestimmte Zeit in die 2. Mannschaft verbannt. Das berichtet die "Bild". Aber was war passiert?

Der Mittelfeldspieler soll nach dem Remis in Hannover in der Kabine einen Schoko-Shake durch die Gästekabine geschmissen haben. Dabei sei die Flüssigkeit hochgespritzt und Mitspieler getroffen haben.

Drexler-Suspendierung: Schalke-Coach Geraerts "spielt mit dem Feuer"

Dass sich der Frust bei Drexler auf diese Art und Weise entlud, soll bei Geraerts nicht gut angekommen sein, sodass dieser sich für eine Suspendierung entschied. Drexler wird deswegen in Zukunft nicht mehr mit der ersten Mannschaft trainieren, seine Übungseinheiten lediglich mit der U23 vollführen.

Dort trifft Drexler auf einen alten Bekannten. Mit Timo Baumgartl wurde bereits vor einigen Wochen ein Spieler der Profimannschaft degradiert.

Für Geraerts könnte die Drexler-Suspendierung allerdings zum Stolperstein werden. Wie die "Bild" berichtet, "genießt dieser ein hohes Ansehen in der Kabine". Sein Wort habe dementsprechend innerhalb des Teams Gewicht.

Rein sportlich dürfte das Aus von Drexler hingegen verkraftbar sein. 2024 stand der gebürtige Bonner lediglich am 26., Spieltag - beim 2:5 gegen Hertha BSC - für 28 Minuten auf dem Rasen.

In der 2. Liga kämpfen die "Königsblauen" nun also ohne Drexler weiter gegen den Super-GAU. Sechs Spieltage vor Ende der Saison beträgt der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz nur drei Punkte. Der Relegationsrang ist sogar nur zwei Punkte entfernt.

Derzeit sieht es so aus, als würde S04 bis zum bitteren Ende um den Verbleib in Liga zwei kämpfen müssen. Wohl auch weil neben dem Platz einfach keine Ruhe einkehren will.