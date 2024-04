Möglicher Klopp-Nachfolger war Thema beim FC Bayern

IMAGO/Joo Bravo/SPP

Ruben Amorim wird wohl neuer Liverpool-Teammanager

Auf der Suche nach einem neuen Chefcoach für die kommende Saison ist der FC Liverpool aus der englischen Premier League schon einen deutlichen Schritt weiter als der Bundesliga-Zweite FC Bayern. Laut übereinstimmender Medienberichte sollen sich die Reds mit Ruben Amorim geeinigt haben. Der Portugiese soll ab dem Sommer die Nachfolge von Jürgen Klopp antreten. Zuletzt soll er auch ein Thema beim FC Bayern gewesen sein.

So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht. Nach "Sky"-Informationen soll der Erfolgstrainer von Sporting Lissabon nämlich auch an der Säbener Straße diskutiert worden sein.

Ruben Amorim coacht den portugiesischen Hauptstadtklub Sporting seit 2020, führte den Klub schon in seiner ersten Saison zum ersten Meistertitel seit 2002. Er gilt ebenso wie Jürgen Klopp als großer Kommunikator und soll bei den Reds in die Fußstapfen des deutschen Star-Trainers treten, der bekanntermaßen nach der laufenden Saison als Teammanager beim FC Liverpool aufhören wird.

Vor seiner vermeintlichen Zusage an der Anfield Road, die offiziell noch nicht bestätigt ist, soll der 39-jährige Amorim auch beim deutschen Rekordmeister aus München als Nachfolge-Kandidat für Thomas Tuchel gehandelt worden sein.

Amorim "kein Top-Kandidat beim FC Bayern" gewesen

Wie es in dem "Sky"-Bericht weiter hieß, war Amorim allerdings zu keinem Zeitpunkt der Top-Kandidat beim FC Bayern.

Vor allem die taktische Ausrichtung des einstigen portugiesischen Nationalspielers soll zum FC Liverpool deutlich besser passen als nach München. In Lissabon lässt Amorim nämlich im eher ungewöhnlichen 3-4-2-1-System mit zwei frei hängenden Spitzen spielen.

In der portugiesischen Primeira Liga schickt sich Sporting derzeit an, den zweiten Meistertitel unter der Regie Amorims nach 2021 einzufahren. Der Vorsprung des Tabellenführers auf den Tabellenzweiten und Stadtrivalen Benfica beträgt derzeit vier Zähler bei einem absolvierten Spiel weniger.