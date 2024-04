Simeone und Witsel warnen vor "schwierigstem Gegner" BVB

IMAGO/Goal Sports Images

Diego Simeone lobte den BVB

Am Mittwoch (21:00 Uhr) gastiert Borussia Dortmund im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atlético Madrid. Trainer Diego Simeone und Ex-BVB-Profi Axel Witsel warnten nun vor dem Bundesligisten.

"Sie sind eine sehr gute Mannschaft", sagte Witsel auf einer Pressekonferenz vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub. Der Belgier führte weiter aus: "Sie üben viel Druck aus und sind sehr schnell."

Gerade vor drei Spielern sollte sich Atlético in Acht nehmen. "Adeyemi oder Sancho und Brandt im Mittelfeld organisieren das Spiel und können den Unterschied ausmachen", hob Witsel hervor.

Der Defensiv-Allrounder betonte außerdem, dass sich die Spanier nicht gerade über das Los Borussia Dortmund gefreut haben. "Als wir Dortmund zugelost bekommen haben, waren wir nicht glücklicher, als wenn wir Real Madrid oder Manchester City bekommen hätten", so der 35-Jährige.

Witsel spielte von 2018 bis 2022 beim BVB. Mit den Schwarz-Gelben wurde er 2021 Pokalsieger. Nachdem sein Vertrag nicht verlängert worden war, wechselte er ablösefrei zu Atlético.

Auf der Pressekonferenz lobte auch Atlético-Trainer Diego Simeone den BVB in höchsten Tönen. Die Dortmunder seien "der schwierigste Gegner" und die "stärkste Mannschaft" im Viertelfinale der Königsklasse.

"Auswärts haben sie seit vier Monaten nicht verloren und sie haben einen großartigen Konter und ein tolles Kopfballspiel", ergänzte der Argentinier, der forderte: "Wir müssen das Spiel dorthin bringen, wo wir glauben, dass wir ihnen schaden können."

Borussia Dortmund will sich im Estadio Metropolitano eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel sechs Tage später in Dortmund verschaffen.

Den Kampf um den ersten Halbfinaleinzug der Dortmunder in der europäischen Königsklasse seit 2013 geht Sportdirektor Sebastian Kehl mit Zuversicht an. "Es kribbelt und wir freuen uns auf die Aufgabe", sagte er am Dortmunder Flughafen.