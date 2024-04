Real setzt gegen City auf Stadion-Kniff

IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO

Toni Kroos will gegen City eine offene Rechnung begleichen

Vor dem Anpfiff im Champions-League-Knaller gegen Manchester City hat Real Madrid von der UEFA eine Erlaubnis für eine besondere Stadion-Maßnahme bekommen.

Es ist das Favoriten-Duell im Viertelfinale. Real Madrid empfängt Manchester City am Dienstagabend (21 Uhr live im Ticker bei sport.de) zum Hinspiel.

Im legendären Bernabeu-Stadion ist dann alles angerichtet für einen Leckerbissen. Die Fans sind dazu aufgerufen, alle in Weiß zu erscheinen und so einheitlich das Team zu supporten.

Real Madrid: Dach zu - Stimmung soll kochen

Die Gesänge und Atmosphäre werden dann vermutlich nochmal ein paar Dezibel lauter sein als gewohnt. Der Grund: Real wird das Stadiondach für die Partie schließen, das Bernabeu so zur "Halle" machen. Der Plan dahinter ist, eine noch laustärkere Atmosphäre zu erzeugen.

Von der UEFA gab es bereits grünes Licht. Der Verband entscheidet in der Champions League über das Schließen des Dachs. In der spanischen Liga kann Real selbst entscheiden.

Die Möglichkeit dazu besteht erst seit dieser Saison. Nach der umfassenden Stadion-Modernisierung wurde auch das ein- und ausfahrbare Dach integriert.

Ancelotti ist Fan vom geschlossenen Dach

In der Champions League spielte Real erst einmal unter dem geschlossenen Dach - im Achtelfinale gegen RB Leipzig. Die Spanier kamen aber nicht über ein 1:1 hinaus.

Real-Trainer Carlos Ancelotti findet die neue Dach-Option gut. "Akustisch ist es anders, es herrscht mehr Lärm, ein viel besseres Ambiente, finde ich. Das kann die Mannschaft antreiben, um noch motivierter zu sein", erklärte er nach den ersten Spielen.

Real will gegen City Königsklassen-Wiedergutmachung betreiben. In der Vorsaison scheiterten die Königlichen im Halbfinale an den Engländern. Nach einem 1:1 im Bernabeu setzte es eine herbe 0:4-Klatsche im Rückspiel.

Doch nun spricht einiges für den 14-maligen Champion aus Madrid. ManCity steht im kräftezehrenden Titel-Dreikampf der Premier League unter Dauerdruck, Real hatte wegen des verpassten Pokalfinals dagegen ungewöhnlich lange frei.