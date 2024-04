Bei Bayern unzufrieden? Deutliche Ansage an Mathys Tel

IMAGO/Markus Fischer

Mathys Tel kommt beim FC Bayern nicht über die Jokerrolle hinaus

Zu Saisonbeginn war der Hype beim FC Bayern um Superjoker Mathys Tel riesig, zuletzt wurde es um den jungen Franzosen allerdings ruhiger. Die Münchner Torjäger-Legende Roy Makaay glaubt dennoch, dass dem Teenager beim Rekordmeister die Zukunft gehört.

"Er ist 18 Jahre alt und hat so viel gespielt in diesem Jahr. Er war schon wichtig für die Mannschaft", betonte der Niederländer im Interview mit "Sky".

2023/2024 hat Tel in bislang 35 Pflichtspielen acht Tore und vier Vorlagen gesammelt. Der scheidende Trainer Thomas Tuchel baut in seiner Startelf jedoch nur selten auf den Angreifer.

Makaay hofft bei Tel auf "die gleiche Entwicklung wie bei Jamal Musiala vor ein paar Jahren". Letzterer habe "damals mit 18 Jahren auch immer mehr Einsatzzeiten bekommen".

Schlussendlich komme es darauf an, seine "Qualitäten zu zeigen", wenn man aufgestellt wird, erklärte der 49-Jährige: "Und das macht Mathys."

Zugleich machte Makaay deutlich, bei Tel noch Luft nach oben zu sehen. "Er ist 18 Jahre alt. Da gibt es eine Menge, was er verbessern kann - wie jeder in dem Alter", so das einstige "Tor-Phantom".

FC Bayern hofft auf Entwicklung wie bei Musiala

In vorderster Front führt beim FC Bayern bislang kein Weg an Rekordeinkauf Harry Kane vorbei. Tel kommt deshalb nach Einwechslungen meist eher über die Flügel.

Unabhängig von der Position sieht Makaay den Youngster auf dem richtigen Weg. "Nicht jeder 18-Jährige kann sagen, dass er bei einem Spitzenverein so viel Einsatzzeit kriegt. Er muss bloß geduldig bleiben", stellte der Ex-Profi klar.

Ebenjene Geduld werde sich eines Tages auszahlen: "Wenn er sich so weiterentwickelt, dann wird er schon irgendwann von Anfang an spielen. Das hat man damals bei Jamal auch gesehen."

Tel war im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum FC Bayern gewechselt. Erst im März wurde sein Arbeitspapier in München vorzeitig bis 2029 verlängert.

Gerüchten zufolge könnte der französische U21-Nationalspieler zur neuen Saison verliehen werden, an Interessenten soll es nicht mangeln.