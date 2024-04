Ablöse festgelegt: Bayern öffnet Tür für Coman-Transfer

IMAGO/Jerry Andre

Kingsley Coman ist für den FC Bayern nicht mehr unverkäuflich

Über viele Jahre war Kingsley Coman einer der unumstrittenen Leistungsträger beim FC Bayern. Doch intern hat der Ruf des Franzosen in den letzten Monaten etwas gelitten. So sehr, dass mittlerweile nicht mal sein Verkauf im kommenden Sommer ausgeschlossen ist.

Wie die "Sport Bild" berichtet, denkt Coman selbst aktuell über einen Abschied vom FC Bayern nach. Der Franzose würde demnach gerne in die englische Premier League oder in die spanische erste Liga wechseln. Beide Optionen sind für ihn dem Bericht zufolge reizvoll.

Der FC Bayern steht diesen Plänen nur bedingt im Weg. Laut "Sport Bild" ist der deutsche Rekordmeisters durchaus bereit, einen Transfer im kommenden Sommer zu akzeptieren. Bedingung dafür ist allerdings der richtige Preis.

FC Bayern legt Ablöse für Coman fest

Es heißt, dass sich die Münchner ab einer Offerte in Höhe von 70 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen würden. Eine hohe, aber vor allem für die Teams aus der Premier League keine unbezahlbare Summe.

Potenzielle Abnehmer gäbe es in der höchsten englischen Spielklasse einige, allen voran die derzeit sehr enttäuschend auftretenden Spitzenklubs Manchester United und FC Chelsea. Bei beiden Vereinen stehen im Sommer wohl Investitionen in größerem Ausmaß an.

Dass Coman (Vertrag bis 2027) beim FC Bayern zu den potenziellen Verkaufskandidaten zählt, berichtete die "Sport Bild" bereits vor einigen Wochen. Damals war allerdings noch nicht klar, ab welcher Summe der Rekordmeister die Tür öffnen würde.

Coman beim FC Bayern nicht mehr der unumstrittene Leistungsträger

Coman gehörte in den letzten knapp neun Jahren in den meisten Spielzeiten zu den absoluten Leistungsträgern des Vereins. Gleichzeitig wurde der Flügelstürmer aber auch immer wieder von schweren Verletzungen heimgesucht und fiel lange aus.

Auch in der aktuellen Saison verpasste Coman bereits zwölf Pflichtspiele verletzungsbedingt. Erst seit Mitte März zählt er wieder regelmäßig zum Kader. Seine fehlende Spielpraxis war ihm in den letzten Partien allerdings deutlich anzumerken.