Sané-Verlängerung beim FC Bayern "keine Finanz-Frage"

IMAGO/Jerry Andre

Leroy Sané ist bis 2025 an den FC Bayern gebunden

Dem FC Bayern stehen in den kommenden Wochen wichtige Zukunftsgespräche ins Haus. Leroy Sané ist einer der Spieler, bei dem der Vertrag an der Säbener Straße 2025 endet. Der Flügelflitzer soll seine Zukunft in München vor allem von der sportlichen Perspektive abhängig machen.

Laut "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl würde es Sané bei einem künftigen Arbeitspapier "nicht nur um finanzielle Aspekte" gehen. Stattdessen will der 28-Jährige wohl ausloten, wo er seine sportlichen Ziele erreichen kann.

Sané hat in seiner Karriere bislang noch nicht die Champions League gewonnen. Der Königsklassen-Titel dürfte den Nationalspieler besonders reizen.

Altschäffl zufolge wäre es daher vorstellbar, dass Sané nicht zwangsläufig das finanziell beste Angebot annimmt. Für den FC Bayern geht es wohl darum, dem Offensivmann eine klare sportliche Perspektive aufzuzeigen. Dann könnten sich die Münchner offenbar gegen potenzielle Nebenbuhler durchsetzen. Sanés Verlängerung werde "keine Finanz-Frage", urteilt Altschäffl.

FC Bayern: Das sagt Leroy Sané zur Zukunftsfrage

"Ich mache mir im Moment nicht so viele Gedanken darüber und bin auf das Hier und Jetzt fokussiert. Aber meine Verantwortlichen sind in Kontakt mit dem Verein, da wird es in den nächsten Wochen sicher noch ein bisschen intensiver werden", kündigte Sané auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal (21 Uhr) bezüglich seiner sportlichen Zukunft an.

Der Flügelflitzer war 2020 von Manchester City zum FC Bayern gewechselt. In München zählt der gebürtige Essener seitdem zum Stammpersonal.

Abgesehen von Sané laufen beim FC Bayern 2025 noch die Verträge von Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Eric Dier, Thomas Müller, Manuel Neuer und Sven Ulreich aus. Auf die Führungsetage rund um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund warten somit jede Menge Gespräche.