Hamann mit eindringlicher Warnung an den FC Bayern

IMAGO/Revierfoto

Dietmar Hamann sieht den FC Bayern unter Zugzwang

Dem FC Bayern droht die erste titellose Saison seit 2011/12. TV-Experte Dietmar Hamann warnt seinen ehemaligen Arbeitgeber eindringlich.

"Der FC Bayern hat eine Verantwortung den Mitgliedern und Fans gegenüber. Die Fans pfeifen ja nicht einmal mehr. Die Bayern müssen aufpassen, dass ihnen die Fans nicht davonlaufen", sagte Hamann gegenüber "Sport Bild": "Wenn sich die Fans abwenden, dann ist es nicht fünf vor 12, sondern eins vor 12."

Die Münchner Anhänger seien "desillusioniert, ich merke in Gesprächen eine gewisse Gleichgültigkeit". "Das sind absolute Alarmsignale", wurde der Vize-Weltmeister von 2002 deutlich.

Hamann kritisiert Festhalten an Tuchel

Der FC Bayern rangiert in der Bundesliga ganze 16 Punkte hinter Bayer Leverkusen. Im DFB-Pokal war in der 2. Runde gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken Schluss. Die letzte Titel-Chance bietet sich in der Champions League. Die Münchner duellieren sich im Viertelfinale mit dem FC Arsenal.

Thomas Tuchel verlässt den Verein am Saisonende. Hamann kann nicht verstehen, dass der deutsche Rekordmeister bis dahin am scheidenden Cheftrainer festhalten will.

"Dortmund hat dem FC Bayern eigentlich den größten Gefallen getan: Spätestens nach dem Sieg in München hat doch jeder gesehen, dass es zwischen der Mannschaft und Tuchel zu Ende ist, keine Beziehung mehr gibt. Man hätte sich entscheiden und trennen müssen!", so der 50-Jährige.

Auf ihn wirke es, "als würden die Verantwortlichen die Dinge zu Tode diskutieren. Es müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden", erklärte Hamann seine Haltung.

Hamann fordert schnelle Entscheidung des FC Bayern

Der Ex-Münchner forderte gegenüber "Sport Bild" eine schnelle Trainer-Wahl an der Säbener Straße.

"Der neue Trainer muss kein großer Name sein. Aber es muss Klarheit herrschen! Von mir aus könnten die Bayern einen jungen, entwicklungsfähigen Coach holen. Dann lässt du halt die jungen Talente ran und wirst mal Dritter. Aber es muss etwas entschieden werden! Die Situation erinnert mich ein wenig an den Transfersommer mit dem großen Entscheidungs-Gremium", sagte Hamann.

Laut Meinung des TV-Experten müssten Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund zusammen einen zeitnahen Entschluss treffen.