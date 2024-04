Terzic verkündet: BVB-Star vor Hinspiel angeschlagen

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Edin Terzic bereitet den BVB auf das Champions-League-Viertelfinale vor

Borussia Dortmund droht vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Atlético Madrid der nächste Personal-Rückschlag.

Ein Einsatz von Kapitän Emre Can im Viertelfinal-Hinspiel in Spanien (Mittwoch, 21 Uhr) ist nicht sicher.

"Er hat ein bisschen gekränkelt, daher haben wir ihn etwas geschont", verriet Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz, fügte aber an: "Wir sind aber recht zuversichtlich, dass er zum Einsatz kommen kann. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt."

Der BVB muss gegen Atlético sicher auf Donyell Malen verzichten. Der Angreifer ist erst gar nicht mit nach Madrid gereist. Malen fehlte bereits in den vergangenen beiden Pflichtspielen wegen Oberschenkelprobleme und fing sich zuletzt zudem noch einen leichten Infekt ein.

BVB-Trainer Terzic schwärmt von Atlético

Borussia Dortmund will sich im Estadio Metropolitano eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 16. April im eigenen Station erspielen.

Atlético habe "eine neue Kunst des Verteidigens implementiert. Sie machen viele Dinge herausragend gut", warnte Terzic vor dem Team von Coach Diego Simeone. "Sie wissen, was sie tun müssen, um die richtigen Ergebnisse zu erzielen. Was Diego Simeone hier aufgebaut hat, ist eine unglaubliche Reise", lobte Terzic die Arbeit des Hauptstadtklubs.

Der BVB sei aber bereit, sein "bestes Gesicht zu zeigen, wie wir das schon so oft getan haben diese Saison", versicherte der 41-Jährige.

Während die Schwarz-Gelben in der Bundesliga aktuell lediglich auf dem fünften Platz rangieren, überzeugten sie in der laufenden Königsklassen-Saison mit konstant starken Leistungen. In der Gruppenphase setzte sich der BVB vor Paris Saint-Germain, der AC Mailand sowie Newcastle United durch. Im Achtelfinale wurde die PSV Eindhoven bezwungen. Mit einem Halbfinal-Einzug könnten die Dortmunder international ein Ausrufezeichen setzen.