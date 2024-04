Fritz vor Duell mit Bayer Leverkusen angriffslustig

AFP/SID/FOCKE STRANGMANN

Clemens Fritz spielte als Profi für Bayer Leverkusen

Profifußball-Leiter Clemens Fritz zeigt sich vor dem Bundesliga-Spiel mit Werder Bremen bei Bayer Leverkusen angriffslustig und will den Partycrasher spielen.

"Wir fahren nach Leverkusen, um etwas mitzunehmen, wohlwissend, dass es eine große Herausforderung wird", sagte der 43-Jährige bei "Sky".

Angesprochen auf seinen Ex-Klub, der vor dem Gewinn des Meistertitels steht, gerät der ehemalige Nationalspieler ins Schwärmen.

"Sie spielen einen tollen Fußball, einen attraktiven Fußball, einen erfolgreichen Fußball. Es macht einfach Spaß, es ist herzerfrischend irgendwie", sagte Fritz: "Riesen Kompliment an Bayer Leverkusen, es ist wirklich herausragend, was die da für einen Job machen."

Dennoch sollen für den Tabellenzwölften am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) Punkte her: "Wir wissen natürlich um die Schwierigkeit der Aufgabe, die wir am Wochenende vor der Brust haben. Trotz all dem glaube ich an unsere Mannschaft." Zuletzt gelang den Bremern schon in München eine Überraschung, als Werder am 18. Spieltag nach 28 sieglosen Spielen gegen den Rekordmeister erstmals wieder gewann. Die Devise für den nächsten Coup: "Mutig auftreten und an uns selbst glauben."