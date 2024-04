Zwei Topklubs offenbar heiß auf Musiala

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Jamal Musiala spielt beim FC Bayern eine große Rolle

Jamal Musiala gilt beim FC Bayern als unverkäuflich. Dennoch soll der Nationalspieler bei zwei Schwergewichten des europäischen Klubfußballs hoch im Kurs stehen.

Laut Transfer-Reporter Ekrem Konur haben Manchester City und Paris Saint-Germain Musiala jeweils auf ihre Einkaufsliste hinzugefügt. Nähere Details nennt der Journalist auf X (ehemals Twitter) nicht.

Musiala ist noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden. Seine Verlängerung besitzt an der Säbener Straße eine große Priorität.

Sportvorstand Max Eberl bestätigte kürzlich gegenüber "Sky", dass Musiala unverkäuflich sei. "Er soll das Gesicht des FC Bayern in der Zukunft werden. Jamal ist schon ein Spieler, der extrem große Freude bereitet, der extrem Bayern München verkörpert", machte der neue Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters deutlich und legte nach: "Das ist einfach eine Intension von uns, ihn zum neuen Gesicht des FC Bayern zu machen."

Musiala war 2019 aus der Nachwuchsabteilung des FC Chelsea an die Säbener Straße gewechselt. In der Folge schaffte der offensive Mittelfeldmann in München den großen Durchbruch als Profi, entschied mit seinem Siegtor am 34. Spieltag in der vergangenen Saison sogar die Meisterschaft. Inzwischen ist der 21-Jährige ein zentrales Gesicht des FC Bayern.

FC Bayern: Gerüchte über Jamal Musiala nicht neu

Gerüchte und Spekulationen über das Interesse anderer Topklubs aus Europa sind nicht neu und verwundern angesichts seiner rasanten Entwicklung nicht. Manchester City und Paris Saint-Germain dürften aber zumindest im anstehenden Sommer chancenlos sein.

Vielmehr wird es spannend zu beobachten sein, ob der FC Bayern seinen Youngster bald langfristig an den Verein binden kann. Musiala dürfte im Fall einer Unterschrift zu den Topverdienern an der Säbener Straße aufsteigen.