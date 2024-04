Eberl reagiert auf Bayerns Trainer-Frage

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Max Eberl spricht über die Trainersuche des FC Bayern

Der FC Bayern will sich auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer nicht treiben lassen. Sportvorstand Max Eberl blieb vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal am Dienstagabend vage.

"Wenn es was gibt, werden wir es verkünden", sagte Eberl vor dem Anpfiff in London bei "Amazon Prime Video": "Ihr wartet alle sehnsüchtig darauf."

Die Trainer-Frage des FC Bayern sei "wichtiger als irgendwelche anderen Themen, die wir auf der Welt haben. Ich weiß das, aber wir machen unseren Job", ergänzte der 50-Jährige mit einer Portion Ironie.

Eberl ließ sich nicht in die Karten schauen. "Ich arbeite dran, wir arbeiten dran", antwortete der Funktionär auf die Frage, ob der Nachfolger von Thomas Tuchel noch im April verkündet wird: "Der weiße Rauch wird irgendwann aufsteigen."

Zunächst galt Xabi Alonso als die Münchner Wunschlösung. Doch der Spanier hält Bayer Leverkusen bekanntermaßen für mindestens eine weitere Saison die Treue. Ralf Rangnick (Nationaltrainer Österreichs), Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) und Julian Nagelsmann (Nationaltrainer Deutschlands) wurden daraufhin schnell als die Favoriten genannt.

Engagement beim FC Bayern? Rangnick reagiert

Rangnick hatte die Spekulationen um ein mögliches Bayern-Engagement aber jüngst beendet. Auf entsprechende Frage von RTL/ntv und sport.de nach dem Workshop der EM-Trainer am Montag in Düsseldorf antwortete er: "Es gibt überhaupt keinen Grund, darüber auch nur nachzudenken, geschweige denn zu reden."

Er sei Nationaltrainer Österreichs und das "sehr gerne" und mit "Leib und Seele." "Wir freuen uns extrem auf die EM und danach dann auf die WM-Quali. Österreich war viele Jahre nicht mehr bei einer WM dabei. Auch das war einer der Gründe, warum ich mich damals für Österreich entschieden habe."

Mit dem FC Bayern beschäftige er sich nicht. "Warum auch?", sagte er auf eine entsprechende Nachfrage. "Brennen" würde es an anderen Orten auch, erklärte Rangnick. All das sei kein Grund, dass sein Name an der Säbener Straße gehandelt werde.