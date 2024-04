Stanisic klärt über kuriose Alonso-Aussage auf

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Josip Stanisic gehört dem FC Bayern, ist aber derzeit an Bayer Leverkusen ausgeliehen

Noch bis zum Saisonende ist Josip Stanisic vom FC Bayern an Bayer Leverkusen ausgeliehen, danach kehrt er - Stand jetzt - nach München zurück. Aus diesem Grund ließ er sich zuletzt nach der Verlängerung von Star-Coach Xabi Alonso, der zuvor auch beim deutschen Fußball-Rekordmeister gehandelt worden war, zu einer kuriosen Aussage hinreißen, die er nun erklärte.

"Für mich ist es natürlich ein bisschen schade. Ich habe mir vielleicht einen anderen Ausgang erhofft", sagte Josip Stanisic vor rund einer Woche, als er auf die kürzliche Verlängerung von Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen, bei jenem Klub, wo Stanisic noch bis zum Sommer auf Leihbasis unter Vertrag steht. Danach kehrt der Kroate zu seinem Stammklub FC Bayern zurück.

Genau dort war Alonso zuvor monatelang gehandelt und als Wunschkandidat für die Nachfolge des scheidenden Thomas Tuchel ausgemacht worden. Von "Sport Bild" auf die kuriose Aussage angesprochen, erklärte Stanisic nun: "Ich kenne Xabi Alonso nun ein Jahr, weiß, wie gut er ist: zur Mannschaft, zu mir persönlich. Es wäre vielleicht schön gewesen, mit ihm weiterzuarbeiten. Aber es geht ja nicht um mich, um mein Befinden."

Die Aussage sehr eher "ein Wunschdenken" gewesen, so der Abwehrspieler, ein Zeichen des "Ausdrucks meiner Bewunderung für Xabi Alonso". Dessen Verlängerung habe "einen Riesen-Hype" im Klub ausgelöst, die Kabine habe laut applaudiert.

Dass es derzeit bei "seinen" Bayern nicht läuft, er selbst aber mit Leverkusen kurz vor dem Meistertitel steht, macht Stanisic keine Gewissensbisse. "Ich identifiziere mich voll mit Bayer Leverkusen. Ab 1. Juli bin ich dann wieder Spieler beim FC Bayern", ordnete er ein. Doch ist das wirklich so?

Stanisic vom FC Bayern fest zu Bayer Leverkusen?

Die Werkself-Verantwortlichen wollen Stanisic gern über den Sommer hinaus und fest binden. Auf die Frage, ob er bleiben wolle, wich der 24-Jährige aus. Er habe keine Zeit für "Gedankenspiele", am Ende müssten das "die Verantwortlichen entscheiden".

Mit dem FC Bayern sei er derweil weiter "in gutem Kontakt", konkrete "Details in den Planungen für die nächste Saison" wurden mit dem Rechtsverteidiger aber noch nicht besprochen, verriet er.

Im Winter war Stanisic in Medienberichten mit einer Blitzrückkehr nach München in Verbindung gebracht worden, weil der Schuh beim Rekordmeister in personeller Hinsicht drückte. Doch der Kroate wiegelte ab: "Ich glaube, diese Option gab es nie, Leverkusen hätte es auch nie zugelassen."