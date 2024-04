IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Thomas Tuchel und der FC Bayern spielten in London unentschieden

Der FC Bayern hat seine Chancen aufs Halbfinale der Champions League gewahrt: Beim englischen Spitzenklub FC Arsenal kam die Mannschaft von Thomas Tuchel zu einem 2:2 (2:1). In der Presselandschaft stand vor allem die Schiedsrichterleistung im Fokus, schließlich blieben gleich zwei strittige Szenen ohne Elfmeterpfiff.

Deutschland

kicker: "Coman scheitert am Pfosten: Bayern nimmt Remis mit nach München. Weiter alles offen im Viertelfinale der Champions League. Der FC Bayern München drehte einen Rückstand beim FC Arsenal, muss sich nach souveräner Vorstellung aber mit einem Punkt begnügen."

Bild: "Starkes Auswärtsspiel der Bayern – 2:2 beim FC Arsenal: Der FCB dreht einen frühen Rückstand beim FC Arsenal – und nimmt trotzdem doch nur ein Unentschieden aus London mit nach München."

Spiegel: "Bayern München gibt Sieg beim FC Arsenal aus der Hand: Nach zwei Niederlagen in Folge erwischte der FC Bayern auch im Viertelfinalhinspiel einen Fehlstart. Mit einem Doppelschlag wie aus dem Nichts drehten die Gäste aus München das Spiel – doch die Führung hielt nicht."

ntv: "Tuchels überraschender Plan erweckt den FC Bayern. Sie können es doch noch: In der Champions League erkämpft sich der FC Bayern ein 2:2-Remis gegen den FC Arsenal. Die Tuchel-Elf besticht durch eine pragmatische Grundhaltung. Die Frage ist nur, was bedeutet es?"

Süddeutsche Zeitung: "Die Bayern zeigen ihr Champions-League-Gesicht - Rätselhaft bis zum letzten Tucheltag: Beim englischen Tabellenführer FC Arsenal holt der FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel ein 2:2. Die Aussichten fürs Rückspiel sind nun gut - und Harry Kane hält seinen Traum am Leben."

FAZ: "Beim 2:2 bei Arsenal London zeigen die Münchner alles, was sie in der Bundesliga zuletzt so vermissen ließen. Trainer Thomas Tuchel und der Klub dürfen weiterhin auf einen großen Titel hoffen."

tz: "Starker FC Bayern verlangt Arsenal alles ab – und hat in letzter Sekunde Riesen-Glück."

England

BBC: "'Ein Kinderfehler': Wurden Arsenal und Bayern klare Elfmeter verweigert?"

The Sun: "Champions-League-Duell endet in einer Kontroverse: Gunners wütend nach verweigertem Saka-Elfmeterpfiff. Es war alles andere als perfekt und Arsenal hat noch verdammt viel Arbeit vor sich. Doch an einem Abend, der furchtbar schiefzugehen drohte, gaben sich Mikel Arteta und sein Team die Chance, ins Halbfinale vorzudringen – obwohl Bukayo Saka ein später Elfmeter verweigert wurde."

The Guardian: "Trossard hält die Hoffnungen von Arsenal mit dem Ausgleich gegen Bayern München am Leben."

Daily Mirror: "Alles auf Anfang! Trossard rettet Arsenal nach Kane-Tor, Saka verweigert Elfmeter in letzter Sekunde in Bayern München-Krimi."

The Athletic: "Hätte Arsenal im Todeskampf einen Sieg erringen sollen? Bukayo Saka wurde ein später Elfmeter verweigert, nachdem sich Arsenal mit einem Tor von Leandro Trossard zurückgekämpft hatte."

Daily Mail: "Elfmeter für Gunners verweigert - Leandro Trossard gleicht Harry Kanes Führung aus, aber hätte Bukayo Saka einen Elfmeter bekommen müssen? - Bukayo Saka und Arsenal bekommen in der Nachspielzeit keinen Elfmeter zugesprochen, nachdem Manuel Neuer den Flügelspieler zu Fall gebracht hatte. Aber die Experten sind sich uneins über die Entscheidung."

Spanien

Mundo Deportivo: "Trossard rettet Arsenal trotz Toren von Gnabry und Kane. Saka brachte den Tabellenführer in der Premier League in Führung, der deutsche Flügelspieler und englische Stürmer drehten das Spiel für Bayern, doch der Belgier glich aus."

Marca: "Bayern ist immer noch Bayern: Bayern stoppt Arsenal - Die Bayern, die in der Bundesliga in der Krise stecken, haben eine Gunners-Mannschaft, die eine Achterbahnfahrt erlebte, ausgehebelt."

AS: "München gewinnt den Kampf: Die Mannschaft von Thomas Tuchel führte dank Toren von Serge Gnabry und Harry Kane, ehe Leandro Trossard 15 Minuten vor Schluss den Ausgleich erzielte. Alphonso Davies wurde mit einer gelben Karte bestraft und wird das Rückspiel verpassen."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Kane kehrt mit einem Tor nach London zurück, aber es reicht nicht für Bayern: Die Bayern bieten zum schwierigsten Zeitpunkt der Saison einen soliden und überzeugenden Auftritt, aber die Gunners bestehen den Reifetest. Alles aufgeschoben in München."

Corriere dello Sport: "Arsenal und Bayern: Ein Unentschieden, das Applaus verdient."