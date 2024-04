Nübel-Zukunft: VfB Stuttgart ist der "Top-Favorit"

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Alexander Nübel könnte dem VfB Stuttgart erhalten bleiben

Der VfB Stuttgart würde auch in der nächsten Saison gerne auf die Dienste von Stammkeeper Alexander Nübel bauen. Doch bislang besteht mit dem FC Bayern keine Übereinkunft, ob die Leihgabe über den Sommer hinaus bei den Schwaben bleibt. Darauf deutet offenbar aber einiges hin.

Die "Sport Bild" berichtet in ihrer Mittwochsausagabe, dass aktuell "vieles für eine Weiterbeschäftigung" von Alexander Nübel spreche. Der VfB Stuttgart sei der "Top-Favorit" beim ehemaligen Schalker. Zunächst müsse der 27-Jährige seinen Vertrag beim FC Bayern aber verlängern. Aktuell ist das Arbeitspapier noch bis 2025 datiert.

Anschließend soll der gebürtige Ostwestfale erneut ins Ländle verliehen werden, wo er in dieser Saison bereits 25 Bundesliga-Einsätze absolvierte und zu einem Erfolgsgaranten der Mannschaft von Sebastian Hoeneß aufstieg. Die Gespräche über einen Verbleib bei den Schwaben sollen Mitte April intensiviert werden.

VfB Stuttgart: Alexander Nübel lässt Zukunft offen

Zuletzt wurde der ehemalige U21-Nationalspieler von "Sky" auf seine offene Zukunft angesprochen. "Es ist eine super Option, man sieht, dass ich mich wohlfühle. Es ist eine Option von vielen", sagte der beim SC Paderborn und Schalke 04 ausgebildete Schlussmann über eine Verlängerung beim FC Bayern samt neuerlicher Ausleihe..

Nübel ergänzte: "Es wird sich zeigen, für was ich mich am Ende entscheide. Der VfB ist der erste Ansprechpartner, da ich immer noch dahin ausgeliehen bin." Im Vordergrund steht für den Torhüter zunächst ohnehin, mit seinen Teamkollegen in der Fußball-Bundesliga unter den besten Vier einzulaufen.

"Wir wollen natürlich Champions League spielen. Wir haben in dieser Saison so viele Punkte eingesammelt und jetzt wollen wir das Ding auch durchziehen. Das ist unser Ansporn intern", verriet Nübel dem Pay-TV-Sender.