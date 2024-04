Kehrtwende? BVB droht womöglich Kobel-Abgang

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Gregor Kobel steht beim BVB noch bis 2028 unter Vertrag

Borussia Dortmund bangt als Bundesliga-Fünfter derzeit um die Qualifikation für die Champions League. Sollte der Super-GAU eintreten und der BVB die Königsklasse verpassen, könnte das auch Auswirkungen auf die Zukunftspläne von Torhüter Gregor Kobel haben.

Ein Verbleib des 26 Jahre alte Schweizers in Dortmund ist laut "Sport Bild" in diesem Fall trotz seines bis 2028 datierten Vertrags nicht in Stein gemeißelt.

Kobel, den mehrere internationale Top-Klubs, darunter Paris Saint-Germain, auf dem Zettel haben sollen, könnte sich Angebote aus dem Ausland "zumindest anhören", sollte er kommende Saison mit dem BVB nicht in der Champions League spielen, heißt es.

PSG soll sich mit Kobel beschäftigen, weil die Vereinsführung mit Stammkeeper Gianluigi Donnarumma angeblich nicht gänzlich zufrieden ist. Mehr als eine lose Kontaktanfrage an den Vize-Kapitän des BVB soll es aber noch nicht gegeben haben - womöglich auch weil man in Paris weiß, dass Kobel derzeit (noch) nicht gesprächsbereit mit Blick auf einen möglichen Wechsel ist.

Sondiert der BVB den Torhüter-Markt?

Für den BVB wäre ein Abgang der Nummer eins ein großer sportlicher Verlust, auch wenn dieser eine ansehnliche Millionen-Summe in die Kassen spülen würde.

Zwar fällt der frühere Hoffenheimer und Stuttgarter immer wieder verletzungsbedingt aus, wenn Kobel zwischen den Pfosten steht, ist er aber einer der konstantesten BVB-Profis.

Obwohl mit Alexander Meyer ein äußerst zuverlässiger Backup parat steht, sollen die Dortmunder bereits den Torhüter-Markt sondieren.

Laut "Relevo" ist der BVB einer der Klubs, die ihre Fühler nach dem 21-jährigen Dänen Filip Jörgensen vom FC Villarreal ausstrecken.

Er gilt als großes Keepertalent und soll auch beim designierten Meister Bayer Leverkusen sowie bei Newcastle United und den Wolverhampton Wanderers aus der englischen Premier League auf dem Zettel stehen.