Sammer nimmt Tuchel überraschend in Schutz

IMAGO/Eduard Martin

Matthias Sammer hat den CL-Auftritt des FC Bayern analysiert

Der FC Bayern lebt! Nach einer engagierten Vorstellung im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal (2:2) hofft der deutsche Rekordmeister wieder auf einen versöhnlichen Saisonabschluss. Der zuletzt heftig kritisierte und zum Sommer scheidende Coach Thomas Tuchel erhielt nach dem Schlusspfiff ausgerechnet von BVB-Berater Matthias Sammer ein Sonderlob.

"Wir sollten auch mal unseren deutschen Trainer loben, der hat so viel auf die Nuss bekommen", erklärte der Europameister von 1996 bei "Prime Video" und ergänzte: "Das war heute eine taktische Meisterleistung."

In London hatten die Münchner ein komplett anderes Gesicht gezeigt als in den letzten Bundesliga-Partien, die auf teils blamable Art und Weise verloren wurden.

Sammer schwärmte nach dem unterhaltsamen Remis am Dienstagabend: "Das war wahrscheinlich die beste Leistung in dieser Saison."

Vor Spielbeginn hatte sich der TV-Experte noch deutlich kritischer über den FC Bayern geäußert.

Angesprochen auf die vermeintlich gute Atmosphäre in der Mannschaft sagte der 56-Jährige: "Das eine ist die Theorie: 'Wir haben uns alle lieb.' Und dann die Praxis, die nicht funktioniert. Es klingt immer schöner. Ich spreche manchmal von so einer Pseudo-Freundlichkeit."

Sammer unterstellt dem FC Bayern gespielte Harmonie

Trotz des Lebenszeichens in der Königsklasse spielt der FC Bayern eine Saison zum Vergessen. Vor allem national läuft beim Starensemble von der Säbener Straße kaum etwas zusammen.

Sammer glaubt, dass die "Pseudo-Freundlichkeit" im Verein der Situation nicht zuträglich ist.

"Wenn man innerhalb einer Mannschaft miteinander umgeht und sagt: 'Alles ist in Ordnung.' Und du siehst: Da sind Riesen-Probleme und sie mögen sich auch nicht - sagen aber: 'Nee, nee, es ist alles in Ordnung' - ich kann damit wenig anfangen", stellte der Ex-Profi klar.

Immerhin ist die Ausgangslage vor dem Rückspiel gegen den FC Arsenal in der kommenden Woche ordentlich. Ein Sieg in der Allianz Arena würde den Traum vom Henkelpott am Leben halten.