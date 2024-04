FC Liverpool bekommt Wunschtrainer zum Schnäppchenpreis

IMAGO/Martin Rickett

Der FC Liverpool hat einen Nachfolger für Jürgen Klopp an der Angel

Die Trainersuche des FC Liverpool befindet sich auf der Zielgeraden. Eine Einigung mit Noch-Sporting-Coach Rúben Amorim steht zwar noch aus, die gemeinsamen Gespräche sind allerdings schon weit fortgeschritten. Und es gibt noch eine gute Nachricht für die Engländer, denn die vertraglich festgelegte Ablöse des 39-Jährigen wird offenbar deutlich reduziert.

Wenn Jürgen Klopp den FC Liverpool nach der Saison 2023/24 verlässt, werden die Reds mit Rúben Amorim aller Voraussicht nach bereits einen Nachfolger für den Deutschen verpflichtet haben. Die Drähte zwischen dem Klub und den Vertretern des Sporting-Trainers glühen schon seit Tagen. Eine Einigung, so berichteten es englische Medien in dieser Woche, sei nur noch eine Frage der Zeit.

Transfer-Insider Fabrizio Romano beurteilt die Situation noch etwas zurückhaltender. Auch er spricht zwar von einem intensiven Kontakt zwischen den Parteien, allerdings müsse man weiter abwarten und sehen, wie es weitergeht, schrieb der Journalist in seinem "Daily Briefing".

FC Liverpool winkt Millionen-Rabatt

Was Romano allerdings auch erklärte: Die Kontaktaufnahme zum Amorim-Lager ist "durchaus bedeutend, denn das ist etwas, das sie [die Liverpool-Bosse, Anm. d. Red.] bei Roberto De Zerbi und anderen Trainern, die in den letzten Wochen gehandelt wurden, nicht getan haben".

Was neben seiner Vita und seine Idee vom Fußball noch für die Verpflichtung des 39-jährigen Sporting-Coaches spricht, ist die Ablösesumme, die laut Romano deutlich geringer ausfällt, als im Vertrag angegeben.

"Es gibt eine Vereinbarung zwischen Sporting und Amorim, dass er für rund zehn Millionen Euro wechseln kann, wenn ein Top-Klub ihn haben will, obwohl in der Klausel in seinem Vertrag für interessierte Klubs außerhalb Portugals eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro steht. Das könnte für Liverpool ein Schub sein", berichtete der Journalist von einem möglichen "Schnäppchen" für die Reds.