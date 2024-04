Hamann von Auftritt des FC Bayern begeistert

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dietmar Hamann lobt den FC Bayern für den Auftritt in London

Der FC Bayern darf nach dem 2:2 beim FC Arsenal weiter vom Champions-League-Halbfinale träumen. Dietmar Hamann zeigte sich vom Münchner Auftritt in London angetan.

"Arsenal war die ersten zehn Minuten besser, aber dann waren die Bayern 80 Minuten spielbestimmend, haben herausragend verteidigt, haben ab und zu mal den Ball verloren, dann waren sie mit sieben, acht Mann wieder hinter dem Ball", analysierte Hamann bei "Sky Austria".

Der 50-Jährige weiter: "Arsenal hatte trotz der hohen Ballbesitzquote kaum Torchancen. Der Ausgleich kam dann eigentlich aus dem Nichts."

Der FC Bayern war nach den jüngsten Enttäuschungen in der Bundesliga als Außenseiter in London angetreten. Die Münchner gerieten durch den Treffer von Bukayo Saka (12.) zunächst in Rückstand, drehten die Begegnung dank der Tore von Serge Gnabry (18.) und Harry Kane (32./Foulelfmeter) aber noch vor der Pause zu ihren Gunsten. Leandro Trossard (76.) erzielte nach dem Seitenwechsel den 2:2-Endstand.

"Das ist das Beste, was ich von Bayern seit Langem gesehen habe"

"Vielleicht hätten die Bayern etwas energischer auf das dritte Tor spielen können oder sollen. Aber ich glaube schon, dass das 2:2 schmeichelhaft für Arsenal ist", resümierte Hamann: "Das ist das Beste, was ich von Bayern seit Langem gesehen habe - ohne Ball und auch mit Ball."

Trainer Thomas Tuchel werde "sehr erfreut sein". "Das Einzige ist vielleicht das Ergebnis. Ich denke, dass sie das Spiel vielleicht sogar hätten gewinnen können oder müssen", meinte der TV-Experte.

Das Rückspiel zwischen dem FC Bayern und FC Arsenal steigt am kommenden Mittwoch (17. April, 21 Uhr) in der Allianz Arena. Kommt der deutsche Rekordmeister weiter, bleibt die letzte Chance auf einen Titelgewinn in dieser Saison bestehen. Fliegt der FC Bayern raus, gibt es an der Säbener Straße erstmals seit 2011/12 keine Trophäe zu bestaunen.