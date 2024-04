Irre 100-Mio.-Klausel bei Bayer-Star enthüllt

IMAGO/Jürgen Schwarz

Edmont Tapsoba (l.) könnte Bayer Leverkusen verlassen - für 100 Millionen Euro!

Bayer Leverkusen dominiert derzeit nicht nur das sportliche Geschehen in der Fußball-Bundesliga. Auch in Sachen Vertragsgestaltung setzt die Werkself offenbar neue Maßstäbe.

Wie "Sport Bild" berichtet, verfügt Abwehrspieler Edmond Tapsoba in seinem im vergangenen September bis 2028 verlängerten Vertrag über eine Ausstiegsklausel - so weit, so normal. Beeindruckend ist allerdings die festgelegte Ablösesumme, die mit dem Ziehen der Vertragsoption verknüpft sein soll: satte 100 Millionen Euro! Tapsoba sei damit der Bundesligaprofi mit der höchsten Klausel dieser Art im deutschen Oberhaus, schreibt das Blatt.

Deutlich dahinter liegen Lois Openda (85 Millionen Euro), Dani Olmo (65 Millionen Euro) und Benjamin Sesko (50 Millionen Euro) von RB Leipzig sowie Bayer-Teamkollege Jeremie Frimpong (40 Millionen Euro).

Sollte ein Klub also trotz der irren Summe tatsächlich Ernst machen bei Tapsoba, wären Bayer Leverkusen die Hände gebunden. Der Klub soll allerdings weiterhin fest mit dem 1,92 Meter großen Innenverteidiger planen.

Tapsoba war im Januar 2020 für gut 20 Millionen Euro von Vitória Guimaraes nach Leverkusen gewechselt und hatte sich dort schnell als Stammkraft etabliert. Inzwischen steht er bei 171 Pflichtspielen (acht Tore, drei Vorlagen) im Bayer-Trikot.

Bayer Leverkusen: Manchester United heiß auf Edmond Tapsoba?

Konkrete Gerüchte um Interesse an Tapsoba gibt es derzeit nicht. Loses Interesse wird Englands Rekordmeister Manchester United nachgesagt, der sich auch mit Frimpong beschäftigen soll.

Im Zuge seiner Vertragsverlängerung hatte Bayer-Sportchef Simon Rolfes Tapsoba einen der "besten Innenverteidiger der Bundesliga" genannt und ihn als "Top-Profi" und "Fixpunkt" bezeichnet. Der 25-Jährige aus Burkina-Faso besitze "definitiv das Potenzial, in die internationale Spitze vorzustoßen".

Tapsoba selbst sprach von der "sehr emotionalen Bindung", die er inzwischen zu Bayer Leverkusen aufgebaut habe. "Das Umfeld in Leverkusen ist ein besonderes für mich."