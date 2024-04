Guirassy vor Wechsel in die Premier League?

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Verlässt Serhou Guirassy den VfB Stuttgart?

Ob Serhou Guirassy auch in der kommenden Saison für den VfB Stuttgart spielt, ist unklar. Einen Tapetenwechsel kann sich der Stürmer im Sommer offenbar gut vorstellen.

Wie das Portal "HITC" berichtet, ist Guirassy für einen Wechsel im Sommer - gerade in die Premier League - bereit. Zunächst wolle er sich aber voll und ganz auf den Saisonendspurt mit dem VfB Stuttgart konzentrieren.

Guirassy besitzt bei den Schwaben übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel, dank der er den Verein im Sommer für rund 20 Millionen Euro verlassen darf. Sein Vertrag beim Tabellendritten der Fußball-Bundesliga ist eigentlich noch bis 2026 datiert.

Dem Bericht zufolge strecken gerade Klubs aus der englischen Premier League die Fühler nach Guirassy aus. Namentlich werden Manchester United, Newcastle United, Tottenham Hotspur, sowie Crystal Palace, die Wolverhampton Wanderers, der FC Fulham und West Ham United genannt.

Auch in der italienischen Serie A und der spanischen LaLiga habe der Guineer Interesse geweckt. Konkrete Klubs werden in diesem Zusammenhang aber nicht genannt.

"HITC" will zudem erfahren haben, dass Guirassy seit Wochen von einigen der genannten Klubs genau beobachtet wird. So sollen auch einige Späher beim jüngsten 1:0-Sieg bei Borussia Dortmund vor Ort gewesen sein. Der Stürmer hatte seinen VfB mit einem Tor zum Sieg geschossen.

VfB Stuttgart will für Guirassy "an unsere Grenzen" gehen

Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, dass der VfB Guirassy in den eigenen Reihen halten will.

"Wir werden natürlich an unsere Grenzen gehen, um langfristig mit Serhou arbeiten zu können. Ganz prinzipiell kämpfen wir immer mit vollem Einsatz, wenn es darum geht, die Wettbewerbssituation für den VfB zu verbessern. Da bleibt nichts liegen", hatte er Anfang März der "dpa" gesagt.

"Zu den Erkenntnissen des letzten Jahres gehört aber ebenfalls, dass die Mannschaft im Zweifel auch immer den Verlust von Leistungsträgern aufgefangen hat", so Wohlgemuth weiter: "Generell dürfen wir uns in diesem Prozess nicht treiben lassen."