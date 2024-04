Bericht: Neuer Interessent für Werder-Star

IMAGO/Jürgen Kessler

Michael Zetterer ist seit dieser Saison Stammtorwart bei Werder Bremen in der Bundesliga

Seit Oktober des letzten Jahres ist Michael Zetterer der Stammtorwart bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen. Der 28-Jährige hat Jiri Pavlenka zwischen den Pfosten verdrängt und steht aktuell bei 21 Saisonspielen. Die Zukunft des Torhüters in der Hansestadt ist derzeit aber alles andere als geklärt.

Das zumindest vermeldete die "Bild". Laut der Zeitung soll sich Zetterer mit seinen konstanten Leistungen nämlich auch bei anderen Klubs in den Vordergrund gespielt haben.

Konkret soll es um den schottischen Top-Klub Celtic FC gehen, der den gebürtigen Münchner ins Visier genommen hat. Der Verein aus Glasgow, der momentan einmal mehr an der Tabellenspitze der schottischen Premiership rangiert, sucht einen Nachfolger für den ehemaligen englischen Nationalkeeper Joe Hart, der nach Ablauf dieser Saison seine Karriere beenden wird.

Celtic soll aber nicht der einzige Verein aus dem europäischen Ausland sein, der Zetterer ins Visier genommen hat. Aus der französischen Ligue 1 soll laut "Bild" auch Stade Rennes sein Interesse signalisiert haben.

Zetterer spielt schon seit 2015 für Werder Bremen

Die jüngsten Anfragen sollen dazu geführt haben, dass der Schlussmann hinsichtlich einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bei Werder ins Grübeln gekommen sein soll.

Eigentlich wollte Bremen mit dem Stammspieler das 2025 auslaufende Arbeitspapier vorzeitig verlängern. Werders Profi-Chef Clemens Fritz hatte entsprechende Bestrebungen des Klubs bereits bestätigt.

Zetterer, der bereits seit 2015 bei Werder Bremen spielt, hatte sich bis zuletzt ebenfalls zuversichtlich gezeigt, weiterhin an der Weser zu bleiben. Insgesamt blickt er bis dato auf 23 Einsätze in der Bundesliga und elf Einsätze in der 2. Bundesliga zurück. Nun könnte der Keeper aufgrund des gestiegenen Interesses an seiner Person wohl doch noch einmal ins Nachdenken gekommen sein.