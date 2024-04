Trotz Baumgart-Lob: Harte Neururer-Prognose für den HSV

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

HSV-Cheftrainer Steffen Baumgart

Trotz des jüngsten Aufwärtstrends mit sieben Punkten aus drei Spielen rangiert der Hamburger SV in der aktuellen Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga nur auf Platz vier. Kult-Coach Peter Neururer glaubt nicht mehr daran, dass der HSV noch einmal den Sprung auf den Relegationsplatz oder gar einen Aufstiegsplatz wird schaffen können.

Nach Ansicht des langjährigen Fußballlehrers habe der Trainerwechsel bei den Rothosen zwar durchaus eine Veränderung zum Positiven bewirkt.

"Baumgart hat eine Reihe von Fehlern abgestellt. Aber der HSV ist kreativ. Sie erfinden immer wieder neue ...", meinte Neururer gegenüber der "Bild" mit einem Schmunzeln.

Der 68-Jährige machte die fehlende Konstanz beim HSV als größtes Defizit der laufenden Saison aus: "In sechs Jahren 2. Liga hatten sie fast immer die bestbesetzte Mannschaft. Für die Gegner ist das Duell mit dem HSV immer noch das Top-Spiel schlechthin. Sie werden immer gejagt, alle sind brutal heiß."

Neururer mit Lob für Fortuna-Coach Thioune

Statt dem Hamburger SV, der auch in seiner sechsten Zweitliga-Saison in Folge den Aufstieg verpassen könnte, traut Neururer dem aktuellen Dritten Fortuna Düsseldorf zu, in das deutsche Fußball-Oberhaus zurückzukehren.

"Ich sehe die Vorteile bei der Fortuna. Sie haben sich toll entwickelt", meinte Neururer über die Rheinländer, die im März auf den dritten Tabellenplatz vorgestoßen waren. Sie rangieren damit hinter Spitzenreiter FC St. Pauli und Holstein Kiel, die sich nach 28 absolvierten Spieltagen klar auf Aufstiegskurs befinden.

Vor allem für F95-Cheftrainer Daniel Thioune hatte der heutige TV-Experte großes Lob übrig: "Ich ziehe vor Trainer Daniel Thioune meinen Hut. Er hat Klasse, ist authentisch und einfach ein toller Typ. Wie sie nach der Pokal-Niederlage in Leverkusen (0:4, d. Red.) anschließend beim 2:0 gegen Braunschweig aufgetreten sind, war außergewöhnlich gut."