Hertha BSC droht Verlust von nächstem Top-Talent

Hertha BSC droht der Verlust von Patrice Covic (l.)

Zuletzt musste Hertha BSC den ablösefreien Abgang von Mittelfeld-Juwel Bence Dárdai verkraften. Nun könnte nun offenbar ein weiteres Top-Talent den Abflug aus Berlin machen. Werder Bremen buhlt offenbar intensiv um Patrice Covic, dessen Vertrag im Sommer ebenfalls ausläuft.

Im Alter von acht Jahren kam Patrice Covic 2015 in den Nachwuchs von Hertha BSC. Mittlerweile kickt der 16-Jährige für die U17 der Alte Dame in der B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost. Sieben Tore und fünf Vorlagen konnte der kroatische Juniorennationalspieler in der laufenden Spielzeit bereits verzeichnen.

Die Berliner würden ihr Eigengewächs gerne langfristig an den Verein binden. Der Spielmacher hingegen will sich bei seiner Zukunftsentscheidung jedoch die nötige Zeit lassen. Das Problem: Der Vertrag des Sohnes des ehemaligen Hertha-Cheftrainer Ante Covic läuft im Sommer aus. An Interesse aus der Bundesliga soll es laut "Transfermarkt" nicht mangeln.

Hertha BSC, Werder Bremen und Wolfsburg kämpfen um Covic

Mit Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg sollen gleich zwei Klubs aus dem deutschen Oberhaus um die Dienste des offensiven Mittelfeldspielers buhlen. Wie konkret des Interesse der Verein ist, geht aus dem Bericht nicht hervor. Auch ein Verbleib in der Hauptstadt ist noch nicht vom Tisch, heißt es weiter.

Für den Zweitligisten wäre der Verlust des Youngsters ein weiterer bitterer Rückschlag. Erst am Wochenende hatte der VfL Wolfsburg die Verpflichtung von Bence Dárdai bekannt gegeben. Der 18-Jährige unterzeichnete laut Vereinsangaben einen langfristigen Vertrag.

"Er ist ein junger und sehr talentierter Spieler, der bei Hertha seine ersten Schritte im Profi-Fußball gemacht hat und seine Qualitäten bereits unter Beweis stellen konnte. Beim VfL Wolfsburg hat Bence die Möglichkeit, sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln", sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz, der nun offenbar ein weiteres Hertha-Juwel zu den Wölfen lotsen will.