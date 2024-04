BVB-Trikot für die Saison 2024/25 geleakt?

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Zum 50. Jubiläum des Westfalenstadions wurde bereits ein BVB-Trikot geleakt, jetzt das nächste

Bei Borussia Dortmund gibt es dieser Tage ein zweites Mal Wirbel um ein geleaktes Trikot. Schon zum 50. Jubiläum des Westfalenstadions war eine Sonderanfertigung vorher versehentlich veröffentlich worden. Das ist mit dem neuen Heim-Trikot des BVB für 2024/25 möglicherweise erneut passiert.

Am letzten Wochenende lief Borussia Dortmund beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (0:1) mit einem Sondertrikot auf. Die BVB-Stars trugen ein Jersey, das speziell zum 50. Jahrestag der Eröffnung des Dortmunder Westfalenstadions - heute Signal Iduna Park - erstellt wurde.

"Das einmalige Trikot zu Ehren des Jubiläums vereint im Design die verschiedenen Ausbaustufen des 1974 eröffneten Westfalenstadions[...] und ist angelehnt an das Trikot, das beim ersten Mannschaftsfoto im Stadion getragen wurde. Sowohl das BVB-Logo als auch das PUMA-Logo sind im Retro-Look. Im Nacken des Trikots sind außerdem die Jahreszahlen '1974 – 2024' zu sehen", wurde das Sondertrikot beschrieben, das kurioserweise bereits einige Tag vor der Veröffentlichung vorab in einem Computerspiel auftauchte.

Im Fußball-Simulator 'EA SPORTS FC 24' (früher als 'FIFA'-Reihe bekannt) war die Westfalenstadion-Edition entdeckt und geleakt worden, nun scheint es den nächsten Leak durch 'EA SPORTS FC 24' zu geben.

Denn das mutmaßliche neue Heim- oder Europapokal-Trikot ist im Videospiel zu sehen gewesen. Findige Spieler haben Screenshots gemacht und das Trikot für die Ewigkeit festgehalten. Schnell machte es via Social Media die Runde.

So soll das neue BVB-Trikot für die Saison 2024/25 aussehen

Im Videospiel trägt der bis Saisonende ausgeliehene Jadon Sancho das Jersey, das in der Grundfarbe Gelb gehalten und mit schwarzen Streifen versehen ist. In der Aufmachung erinnert es grob an das Heim-Trikot der Saison 2022/23 mit mehr schwarzen Elementen an Seiten und im unteren Bereich.

Wie der BVB auf den mutmaßlichen zweiten Leak reagiert, ist nicht bekannt. Genauso wenig wie die Antwort auf die Frage, ob der Leak auch dieses Mal wieder der Wahrheit entspricht.

Findige Beobachter haben allerdings bereits festgestellt, dass Ausrüster Puma ähnliche Trainingsshirts im Sortiment hat. Das neue BVB-Trikot wird in der Regel vor dem letzten Bundesliga-Spieltag festgestellt. Der ist in diesem Jahr am 18. Mai.