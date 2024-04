Flucht vom FC Bayern? Zaragoza spricht Klartext

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Bryan Zaragoza ist beim FC Bayern nur Bankdrücker

Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza kommt beim FC Bayern nicht über die Rolle des Bankdrückers hinaus. Dennoch will sich der Spanier bei den Münchnern durchsetzen.

Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied im Sommer dementierte Zaragoza vehement.

"Nein, nein, nein. Ich sehe mich nächste Saison beim FC Bayern, deshalb habe ich einen Fünfeinhalbjahresvertrag unterschrieben", stellte der Flügelstürmer gegenüber der "AS" klar und ergänzte: "Nächstes Jahr möchte ich für den FC Bayern spielen."

In seiner spanischen Heimat wurde zuletzt vermehrt über einen Zaragoza-Wechsel im Sommer spekuliert. Der FC Barcelona und Rayo Vallecano sollen an einer Leihe des 22-Jähringen interessiert sein, hieß es zuletzt.

Für den FC Bayern dürfte dieser Vorschlag hingegen nicht sonderlich verlockend sein. Die Münchner Verantwortlichen sind, mit Ausnahme von Trainer Thomas Tuchel, übereinstimmenden Berichten zufolge weiterhin von den Qualitäten des Spaniers überzeugt und trauen ihm in der neuen Saison unter einem dann neuen Trainer den Durchbruch zu.

Darauf hofft auch Zaragoza. "Letztendlich ist es wahr, dass der Anfang etwas schwer war, aber ich fühle mich schon gut, habe mich an die Mannschaft angepasst und kann jetzt nach und nach Chancen bekommen", so der Angreifer.

Es sei ein Privileg, für den FC Bayern zu spielen. "Es sind viele Nachrichten ans Licht gekommen, die nicht wahr sind, aber ich achte nicht darauf, was in der Presse veröffentlicht wird", merkte Zaragoza weiter an. Stattdessen wolle er an sich arbeiten, die Sprache besser lernen und so schnell wie möglich mehr Spielpraxis bekommen.

Zaragoza sitzt beim FC Bayern nur auf der Bank

Rund 17 Millionen Euro überweist der FC Bayern an den FC Granada, um Bryan Zaragoza bis 2029 an sich zu binden. Bis Ende Juni ist der 22-Jährige offiziell nur ausgeliehen, die Gebühr dafür beträgt vier Millionen Euro. Weitere 13 Millionen fließen dann im Sommer.

Unter Tuchel stand Zaragoza erst in drei Spielen auf dem Platz. Von Beginn an durfte er kein einziges Mal ran.