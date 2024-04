Weichenstellung für die Zukunft: FC Bayern bindet Top-Talent

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Eigengewächs Luca Denk verlängert beim FC Bayern

Der FC Bayern stellt die Weichen für die Zukunft: Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, hat Abwehr-Talent Luca Denk in München vorzeitig bis 2027 verlängert.

In der zweiten Mannschaft der Münchner zählt der 21-Jährige zu den Leistungsträgern, traf als Innenverteidiger in 22 Einsätzen beachtliche drei Mal.

Beim DFB-Pokal-Auftakt gegen Preußen Münster (4:0) war Denk sogar Teil des Profi-Kaders, auf sein Debüt im Starensemble des Bundesliga-Zweiten wartet er allerdings noch.

An der Isar traut man dem Defensivmann den Sprung nach oben allemal zu.

"Luca ist seit der Eröffnung des Campus bei uns. Er weiß also ganz genau, was es braucht, um hier seinen Weg zu machen. Deswegen trauen wir ihm zu, in den nächsten Jahren sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine für unsere junge Mannschaft ein wichtiger Spieler zu sein", wurde Bayerns Campus-Leiter Halil Altintop zitiert.

FC Bayern will eigenen Nachwuchs fördern

Denk ist stolz, seinen Weg in München weiterzugehen.

"Ich freue mich sehr, meinen Vertrag langfristig verlängert zu haben und über die Wertschätzung, die mir der Verein entgegenbringt. Der FC Bayern ist in den letzten sieben Jahren nicht nur meine sportliche, sondern, mit meiner laufenden Ausbildung im IT-Bereich, auch meine berufliche Heimat geworden", erklärte der Youngster.

Er fühle sich an der Säbener Straße "sehr wohl", betonte Denk, der sich nach eigenen Angaben enorm "auf die kommenden Jahre" freut.

Zunächst dürfte das Eigengewächs noch für die Regionalliga-Mannschaft eingeplant sein. Der Aufstieg in die 3. Liga ist in der laufenden Saison nicht mehr drin.

Perspektivisch könnte Denk aber an das Profi-Team herangeführt werden, schließlich hat man sich in München auf die Fahnen geschrieben, den eigenen Nachwuchs wieder stärker fördern zu wollen.

Als Vorbild könnte die Entwicklung von Aleksandar Pavlovic dienen: Der defensive Mittelfeldspieler hat sich unter Thomas Tuchel in der ersten Mannschaft etabliert und unlängst gar seine erste Nominierung für die A-Nationalmannschaft erhalten.