Kane wird deutlich: "Meine Zukunft liegt beim FC Bayern"

IMAGO/Moritz Mueller

Harry Kane will beim FC Bayern bleiben

Seine erste Spielzeit im Trikot des FC Bayern hat sich Harry Kane sicherlich ganz anders vorgestellt. Den Münchnern droht die erste titellose Saison seit 2011/12. Der englische Nationalmannschaftskapitän bekennt sich dennoch zum deutschen Rekordmeister und stellt klar, dass der Wechsel in die Bundesliga die richtige Entscheidung war.

"Ich genieße meine Erfahrung in Deutschland sehr. Es war ein Schritt, den ich in meiner Karriere brauchte, um einen neuen Impuls, eine neue Herausforderung und eine neue Umgebung zu bekommen, und ich bin wirklich froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe", sagte der Torjäger am Dienstagabend nach dem 2:2-Remis in der Champions League beim FC Arsenal.

Gerüchten, dass der 30-Jährigen bereits wieder seinen Abflug aus der Bundesliga plant, erteilte der Bayern-Stürmer in der Mixed Zone nach Abpfiff eine Absage. "Meine Zukunft liegt bei Bayern München. Ich habe einen Vierjahresvertrag", sagte Kane und ergänzte: "Ich genieße es und hoffe, dass ich in dieser Saison etwas Besonderes erreichen kann. Wenn nicht, bin ich im Sommer wieder bereit, um die Dinge zu ändern."

FC Bayern: "Nicht die Saison, die ich mir erhofft habe"

"Natürlich ist es nicht die Saison, die ich mir erhofft habe. So wie die Liga gelaufen ist, so wie wir im Pokal früh in der Saison ausgeschieden sind. Jetzt liegen die Hoffnungen auf der Champions League, das wäre natürlich ein toller Erfolg", so Kane weiter.

In der Bundesliga droht nach elf Meisterschaften in Serie die Absetzung, Tabellenführer Bayer Leverkusen hat sagenhafte 16 Punkte Vorsprung. Im DFB-Pokal schied die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel schon in der 2. Runde gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken aus.

Immerhin konnten sich die Münchner im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal eine gute Ausgangslage für ein mögliches Weiterkommen sichern. "Wir gehen jetzt in die Allianz Arena, wo wir vor ausverkauftem Haus bei einer tollen Atmosphäre spielen. Unser Ziel ist es, das Halbfinale zu erreichen."