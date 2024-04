Medien: Nübel verlängert langfristig beim FC Bayern

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Alexander Nübel ist aktuell vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen

Als Alexander Nübel im Sommer 2021 vom FC Schalke 04 zum FC Bayern wechselte, dürfte der Schlussmann große Hoffnungen gehegt haben, dass er dem Münchner Torwart-Platzhirsch Manuel Neuer den Rang ablaufen kann. Knapp drei Jahre später zieren Nübels Vita allerdings lediglich einige Leihen, Neuer ist in der bayerischen Landeshauptstadt nach wie vor unangefochten. Dennoch soll der deutsche Rekordmeister den Vertrag mit Nübel nun langfristig verlängern wollen.

Zwar soll der derzeit an das Bundesliga-Überraschungsteam VfB Stuttgart verliehene Nübel auch in der Saison 2024/25 das Tor der Schwaben hüten, ein fester Wechsel ins Ländle erfolgt laut "Bild" allerdings nicht. Stattdessen soll der gebürtige Paderborner seinen Kontrakt beim FC Bayern bis Ende Juni 2030 verlängern.

"Sky" bestätigt derweil, dass eine Verlängerung des Keepers beim FC Bayern kurz bevorstehe, betont aber, dass aktuell noch nichts unterschrieben sei. Die "Bild" geht davon aus, dass der Deal "zeitnah verkündet" wird.

Das aktuelle Arbeitspapier des 27-Jährigen in München endet im Sommer 2025.

FC Bayern, VfB Stuttgart und Nübel würden profitieren

Auf den ersten Blick ergibt das kolportierte Szenario für alle Seiten absolut Sinn: Der VfB Stuttgart könnte auch 2024/25, einer Saison, in der die Schwaben aller Voraussicht nach in der Champions League starten werden, weiterhin auf seinen starken Rückhalt setzen, der FC Bayern würde einen Nachfolger für den 38-jährigen Neuer weiter in der Hinterhand behalten und Nübel würde weiter Erfahrungen als klare Nummer eins sammeln.

Zudem, so berichtet die "Bild", wird das Gehalt des Leistungsträgers beim VfB Stuttgart angehoben werden.

Eine Verlängerung beim FC Bayern bis Ende Juni 2030 und ein weiteres Leihjahr in Stuttgart ist "Sky" zufolge allerdings nicht zwingend gleichbedeutend mit dem Umstand, dass Nübel Neuer 2025 im Tor der Bayern beerbt. Dass der Routinier noch einmal bis 2026 verlängert, sei weiterhin möglich, heißt es.