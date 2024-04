Larsson genießt "jede Sekunde" in Frankfurt

IMAGO/HMB Media

Hugo Larsson (r.) fühlt sich bei Eintracht Frankfurt wohl

Im Sommer 2023 investierte Eintracht Frankfurt neun Millionen Euro in die Dienste des 19-jährigen Schweden Hugo Larsson, der zuvor für Malmö FF gekickt hatte. Eine Investition, die sich bisher vollends auszahlt. Larsson ist im zentralen Mittelfeld der SGE gesetzt und soll sich bereits in den Fokus der europäischen Fußball-Elite gespielt haben. Ein Abschied aus der Mainmetropole steht so schnell aber wohl nicht an.

In seiner ersten Saison im Trikot von Eintracht Frankfurt kommt Hugo Larsson bereits auf 32 Pflichtspiele, allein 25 Mal stand der Schwede in der Startformation der Hessen. Ein Umstand, der der "Sport Bild" zufolge sogar schon die englischen Topklubs FC Arsenal und FC Liverpool auf den Plan gerufen haben soll. Ein Wechsel kommt für Larsson allerdings derzeit gar nicht in Frage.

"Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir einen internationalen Wettbewerb erreichen. Aber auch unabhängig davon sehe ich mich kommende Saison zu 100 Prozent hier", erklärte Larsson in einem Interview auf der Homepage der Frankfurter Eintracht.

Und weiter: "Ich habe bewusst einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Ich bin sehr glücklich, in Frankfurt zu sein und in der Bundesliga zu spielen. Ich genieße jede Sekunde. Die Eintracht ist der ideale Ort, um mich weiterzuentwickeln."

Coach von Eintracht Frankfurt ein "guter Typ"

Larsson hat 2023 einen Fünfjahresvertrag bei den Adlerträgern unterzeichnet, sollte der Rechtsfuß seine steile Entwicklung allerdings auch 2024/25 fortsetzen, dürfte er der Eintracht schon früher den Rücken kehren. Im kommenden Jahr wird Larsson allerdings weiterhin am Main sein Glück versuchen.

Wohl auch, da Trainer Dino Toppmöller den Youngster das perfekte Umfeld für seine Entwicklung bietet. "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, sprechen viel miteinander und schauen uns Videos an, um mein Spiel zu verbessern und noch besser nachzuvollziehen, was er von mir und uns Mittelfeldspielern auf dem Platz erwartet. Er hat einen sehr guten Umgang mit uns Spielern. Er ist ein guter Typ und sehr guter Trainer", lobt Larsson den Coach.