FC Bayern bestätigt Gnabry-Ausfall

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Serge Gnabry vom FC Bayern ist erneut verletzt

Die Saison 2023/24 bleibt für Serge Gnabry vom FC Bayern eine, die er sicher schnell vergessen möchte. Beim 2:2 der Münchner im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal hat sich der Offensivspieler erneut eine Verletzung zugezogen.

Serge Gnabry hat sich beim 2:2 des FC Bayern gegen den FC Arsenal am Dienstagabend einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend. Der 28-Jährige werde "vorerst" ausfallen, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Klubs.

Für Gnabry setzt sich damit eine echte Horrorsaison fort. Der gebürtige Stuttgarter musste bereits lange mit einem Unterarmbruch und einer Muskelverletzung pausieren und verpasste zudem Pflichtspiele aufgrund einer Krankheit und wegen Hüftproblemen. Insgesamt kommt der Flügelstürmer erst auf 17 Pflichtspiele 2023/24.

Zuletzt wirkte Gnabry allerdings wieder häufiger mit und untermauerte sein Können mit vier Treffern und einer Vorlage in sechs Einsätzen. Gegen Arsenal stand Gnabry in der Startelf und erzielte das zwischenzeitliche 1:1. In der 70. Minute musste Coach Thomas Tuchel seinen Schützling allerdings verletzt vom Rasen nehmen.

Ausfall "natürlich sehr, sehr bescheiden" für den FC Bayern

Dass Gnabry dem FC Bayern einmal mehr fehlen wird, mutmaßte Tuchel bereits am Dienstag bei "Amazon Prime". "Leider hat sich Serge verletzt, wieder Hamstring-Verletzung auf der linken Seite. Es schaut nicht gut aus fürs Rückspiel. Das ist natürlich sehr, sehr bescheiden."

Der Coach ergänzte: "Er ist auf jeden Fall raus, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, wir müssen eine Lösung finden." "Sky" vermutet eine Ausfallzeit von mindestens zwei bis drei Wochen.

Besonders bitter: Die ständigen Verletzungssorgen dürften auch eine Teilnahme an der Heim-Europameisterschaft 2024 (14. Juni bis 14. Juli) gefährden.