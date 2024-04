BVB "wie eine Ansammlung verängstigter Kinder im Feriencamp"

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Antoine Griezmann (l.) war gegen den BVB stets gefährlich

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen: Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League musste der BVB nach desaströsen Anfangsminuten schon das Ausscheiden befürchten. Ein später und verdienter Anschlusstreffer sorgte dann aber für neue Hoffnung. Die Pressestimmen.

Deutschland

kicker: "Hallers Tor weckt frischen Mut - Der BVB wird in der Anfangsphase von Atletico regelrecht aufgefressen – darf dank des Stürmers aber aufs Halbfinale hoffen. [...] Die Dortmunder Elf, in der Felix Nmecha anstelle von Julian Brandt beginnen durfte, wirkte trotz des Anschauungsunterrichts verunsichert und agierte angesichts des im direkten Duell durchaus furchteinflößenden Monsters aus Madrid wie eine Ansammlung verängstigter Kinder im Feriencamp – was nur zu noch mehr Fehlern führte."

Bild: "BVB verliert nach zwei Blackouts. Der BVB muss im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League eine Pleite einstecken, verliert bei Atlético Madrid mit 1:2. Zwei heftige Blackouts sorgten für die Gegentore. Aber: Dank eines späten Treffers von Sébastien Haller (29) dürfen die Dortmunder noch hoffen. Nächsten Dienstag (21 Uhr) steigt das Rückspiel. Dann benötigt Schwarz-Gelb aber ein kleines Europapokal-Wunder …"

ntv: "BVB darf trotz zwei Patzern auf CL-Halbfinale hoffen. Lange planlos und mutlos, aber letztlich nicht hoffnungslos: Ein spätes Tor des eingewechselten Sebastien Haller lässt für Borussia Dortmund trotz eines ängstlichen Auftritts die Tür zum Halbfinale der Champions League offen. Nach mehreren fatalen Abwehrfehlern verlor der BVB das Viertelfinal-Hinspiel bei Atlético Madrid nur mit 1:2 (0:2)."

Spiegel: "Dortmund verliert trotz starker Schlussphase gegen Atlético. Im Hinspiel bei Atlético fehlten dem BVB lange die Bissigkeit und die Ideen – und am Ende das Glück. Ein später Anschlusstreffer gibt aber noch Hoffnung auf das Erreichen des Halbfinals."

Ruhr Nachrichten: "BVB bei Atletico erst vogelwild, dann knapp am Ausgleich vorbei Ein Abbild der Dortmunder Saison. Dem BVB droht bei Atletico ein Fiasko. Doch eine Leistungssteigerung und der Haller-Treffer ändern die Ausgangslage grundlegend. Man könnte sagen: typisch Dortmund."

WAZ: "BVB zeigt Moral: Haller bringt Dortmund Hoffnung. Das Hinspiel in Madrid geht mit 1:2 verloren. Borussia Dortmund kann aber noch vom Halbfinale in der Champions League träumen."

Spanien

Marca: "Atlético spielte eine tolle erste Halbzeit, in der De Paul und Lino trafen und noch mehr möglich war, doch die Borussia kam durch Haller zurück und traf zweimal die Latte."

AS: "Unvollendete Symphonie: Atleti steht kurz vor dem Einzug ins Halbfinale. [...] Dortmund war nervös in das Viertelfinale gegangen. Sie wussten nicht, wie sie auf den hohen Druck der Rot-Weißen reagieren sollten."

El País: "Atlético Madrid hat Borussia Dortmund im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League geschlagen. De Paul eröffnete den Torreigen im Metropolitano in der vierten Minute, indem er einen Fehler zu Beginn des Spiels ausnutzte. Später, in der 32. Minute, baute Samu Lino die Führung der Rot-Weißen nach einer tollen Vorlage von Griezmann aus. In der zweiten Halbzeit beendete Sebastian Haller die gute Defensivleistung der Rot-Weißen und erzielte neun Minuten vor Schluss den Ausgleich für seine Mannschaft."

El Mundo Deportivo: "Eine halbe Stunde reicht Atlético für einen Vorsprung im intensiven Duell mit dem BVB. Und die Colchoneros hätten das Spiel entscheiden können, nachdem Lino das 3:0 nach einem Freistoß von Griezmann verpasst hatte. Wichtig ist, dass die Rot-Weißen in sechs Tagen in Deutschland mit dem Vorteil spielen."

Sport: "Atlético lässt Dortmund lebend entkommen. Ein Tor von Haller in der 81. Minute verdarb der Simeone-Elf ein gutes Spiel, denn sie schaffte es, ihren Rhythmus gegen eine Borussia durchzusetzen, die sich dafür belohnte. Und das wird entscheidend sein."

England

The Sun: "Simeones Männer nähern sich durch Tore von De Paul und Lino dem Halbfinale der Champions League: Jadon Sanchos Bestreben, als erster Spieler von Manchester United in der Nach-Ferguson-Ära ein Champions-League-Finale zu erreichen, lebt nach einem späten Treffer von Sebastien Haller weiter."

Evening Standard: "Atlético überlebt späte Aufholjagd, aber im Viertelfinale der Champions League geht es um alles - BVB trotz Defensiv-Horrorshow in der ersten Halbzeit knapp gescheitert."

Daily Mail: "Borussia Dortmund war bis zur Halbzeit nicht gut drauf, ist jetzt aber vielleicht der Favorit, Julian Brandts Einwechslung zur Halbzeit ändert alles beim 2:1-Sieg von Atletico Madrid. Gastgeber gehen im Viertelfinale der Champions League nach Fehlern von Rodrigo de Paul und Samuel Lino in Führung ... aber Sebastien Haller rettet die deutsche Mannschaft spät."