Experte bringt Trainer-Überraschung bei Bayern ins Spiel

BPI/Shutterstock via www.imago-images.de

Ole Gunnar Solskjær (l.), ein Mann für den FC Bayern?

Die Trainer-Suche des FC Bayern gestaltet sich kompliziert. Nun wurde ein weiterer Name mit in die Verlosung gebracht.

Laut Ex-Profi Sebastian Kneißl würde Ole Gunnar Solskjær zum FC Bayern passen. Der Norweger wisse, wie man mit "Persönlichkeiten und großen Spielern" umgehen kann, begründete der TV-Experte bei "Sport1" seine Meinung. "Wenn er in die Kabine kommt, weiß jeder, was passiert", so Kneißl über den 51-Jährigen.

Solskjær trainierte von Dezember 2018 bis November 2021 Manchester United. Bereits während seiner Zeit als aktiver Spieler war der Skandinavier für die Red Devils aktiv, schockte den FC Bayern mit seinem Siegtreffer im Champions-League-Finale 1999.

Vor wenigen Wochen wurde Solskjær als mögliche Interimslösung der Münchner gehandelt. Doch der FC Bayern hält bis zum Saisonende an Thomas Tuchel fest. Im Anschluss soll eine langfristige Lösung installiert werden.

Noch kein "weißer Rauch" beim FC Bayern

Die Trainer-Suche gestaltet sich allerdings knifflig. Zunächst galt Xabi Alonso als Wunschkandidat. Doch der Spanier bleibt über den Sommer hinaus bei Bayer Leverkusen.

Ralf Rangnick betonte unlängst, wie sehr ihm die Arbeit als Nationalcoach Österreichs gefällt. Julian Nagelsmann (Bundestrainer) und Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) sollen sich ebenfalls auf der Liste des FC Bayern befinden.

Eine Entscheidung zeichnet sich bis dato noch nicht ab. "Wenn es was gibt, werden wir es verkünden", sagte Sportvorstand Max Eberl am Dienstagabend vor dem Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal (2:2) bei "Amazon Prime Video".

Eberl ließ sich nicht weiter in die Karten schauen. "Ich arbeite dran, wir arbeiten dran", antwortete der 50-Jährige auf die Frage, ob der Nachfolger von Tuchel noch im April verkündet wird: "Der weiße Rauch wird irgendwann aufsteigen."