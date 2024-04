Exklusiv: Andrich hofft auf mindestens zwei Titel

IMAGO/O.Behrendt

Robert Andrich spielt seit 2021 für Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusens Mittelfeld-Abräumer Robert Andrich hofft auf mindestens zwei Titel in dieser Saison. Vor dem Saisonfinale haben Gedanken an die kommende EM keinen Platz in seinem Kopf.

Die märchenhafte Saison von Bayer Leverkusen fühlt sich auch für Nationalspieler Robert Andrich teilweise unwirklich an.

"Diese Momente werde ich, wenn überhaupt, vielleicht im Urlaub realisieren können, je nachdem, wie viel es am Ende wird. Ich hoffe, es werden mindestens zwei Titel und von daher glaube ich schon, dass man sich vieler Sachen gar nicht bewusst ist", sagte der 29-Jährige im Gespräch mit Felix Kroos für RTL/ntv und sport.de.

Andrich: "Werde wahrscheinlich vorher zusammenbrechen"

Großen Anteil an der gigantischen Saison hat Trainer Xabi Alonso. "Xabi ist ein Trainer, der sehr, sehr nah an der Mannschaft sein will. (…) Er ist selbst teilweise ein bisschen schüchtern in seinem Auftreten nach außen hin, aber du merkst, er macht etwas mit dir. Diese Real-Madrid-Winner-Mentalität, hat er glaube ich schon so in uns reingebracht", erklärte der Leverkusen-Profi.

Am Donnerstagabend will er mit dem Team im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League (21 Uhr bei RTL und auf RTL+) gegen West Ham United einen wichtigen Schritt in Richtung Triple machen. Am Sonntag kann die Werkself aus eigener Kraft schon Deutscher Meister werden.

"Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt beschreiben kann. In dem Moment werde ich wahrscheinlich schon vorher zusammenbrechen. Wenn ich die Schale dann hochhebe, wird es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen abgesackt sein", sagte Andrich zur nahenden Meisterschaft. Die Übergabe der Schale erfolgt erst nach dem 34. Spieltag.

DFB-Team macht Andrich zu "kleinem Jungen"

"Das sind so Momente, unabhängig vom Vater sein, wenn die Kinder zur Welt kommen, die nichts toppen." Andrich erwartet in Kürze die Geburt seines zweiten Kindes.

Meisterschaft, Nachwuchs und Nationalelf. Andrich erlebt gerade eine Zeit voller Highlights. An die kommende Heim-EM denke er aktuell aber nicht.

"Die Nationalmannschaft ist noch gar nicht in meinem Kopf, da sind die drei Sachen: Meisterschaft, DFB-Pokal, Europa League – Kind kommt auch noch dazwischen. Deswegen ist da aktuell kein Platz für den DFB vorhanden", sagte Andrich.

In den Spielen gegen Frankreich und Niederlande hatte der Mittelfeldmann Eigenwerbung für den Platz hinter Toni Kroos betrieben.

"Auch wenn ich jetzt schon 29 bin und schon das ein oder andere Spiel gespielt habe, fühle ich mich noch wie so ein kleiner Junge in der Nationalmannschaft", sagte er. Aber ich glaube, ich habe da auch die Persönlichkeit, das abzulegen und trotzdem selbstbewusst zu sein."