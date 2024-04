Ärger mit Tuchel? Sané erklärt Wechsel-Wirbel

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Leroy Sané freut sich auf das Rückspiel des FC Bayern gegen Arsenal

Leroy Sané vom FC Bayern wurde trotz bärenstarker Leistung im Champions-League-Viertelfinale beim FC Arsenal frühzeitig von seinem Trainer Thomas Tuchel ausgewechselt. Der Nationalspieler war mit dieser Entscheidung alles andere als zufrieden, Ärger mit seinem Chefcoach gibt es allerdings nicht.

Leroy Sané hat nach dem 2:2 (2:1) beim FC Arsenal Verständnis über seine vorzeitige Auswechslung gezeigt. "Ich will immer so lange es geht spielen und alles auf dem Platz lassen", sagte er gegenüber "Bild". "Aber Thomas (Tuchel, Anm. d. Red.) hat es mir erklärt, er wollte mich schonen, alles gut." Sané sei "top motiviert und bereit für die anstehenden Wochen".

Unmittelbar nach seiner Auswechslung in der 66. Minute hatte der 28-Jährige noch sichtbar Frust geschoben. Beim Gang zur Bank schmollte der ehemalige Schalker und warf seinem Vorgesetzten fragende Blicke zu. Beim übertragenden Sender "Prime Video" wurde gar berichtet, dass Sané seinem Trainer direkt mitgeteilt haben soll, "zu früh" aus der Partie genommen worden zu sein.

"Das Spiel hat sich nach FC Bayern angefühlt"

Der Flügelstürmer war in London einer der besten Spieler auf Seiten des FC Bayern. Da Sané zuvor jedoch verletzt gefehlt hatte, wollte Tuchel kein unnötiges Risiko eingehen. "Am Ende hatte ich das Gefühl, dass er etwas gehumpelt hat. Dann habe ich ihn vorsichtshalber ausgewechselt. Für ihn ist eine Auswechslung immer zu früh", so der Bayern-Trainer.

Sané gab sich unterdessen selbstbewusst, im Rückspiel in einer Woche den Halbfinal-Einzug perfekt machen zu können: "Wir haben gezeigt, dass wir diese Saison bis zum Ende 100 Prozent geben werden und man uns nicht abschreiben darf. Wir haben als Mannschaft sehr gut funktioniert. Das Spiel hat sich nach FC Bayern angefühlt."

In München wolle der Bayern-Angreifer "mit unseren Fans im Rücken" das Spiel gewinnen: "Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen können. Es bleibt aber natürlich eine extrem schwierige Aufgabe, weil Arsenal einfach sehr viel Qualität besitzt. Ich freue mich schon sehr auf dieses Rückspiel."