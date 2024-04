Ex-SGE-Star vor Rückkehr in die Bundesliga?

IMAGO/HMB Media

Daichi Kamada (2.v.r.) spielte von 2019 bis 2023 bei Eintracht Frankfurt

Im vergangenen Sommer verließt Daichi Kamada Eintracht Frankfurt und schloss sich Lazio Rom an. Den Japaner könnte es nun aber zurück in die Bundesliga ziehen. Gladbach hat wohl Interesse an einer Verpflichtung.

Wie das Portal "Gladbach LIVE" berichtet, bastelt Borussia Mönchengladbach an einem Deal mit Kamada. Demnach steht der Mittelfeldspieler ganz oben auf der Wunschliste der Fohlen.

Im Sommer 2023 standen die Interessenten für Kamada Schlange. Der Mittelfeldspieler hatte seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt nicht verlängert, war ablösefrei zu haben und konnte sich vor Offerten angeblich kaum retten.

SL Benfica aus Lissabon, die AC Mailand, Atlético Madrid, die SSC Neapel und der BVB wurden mehr als einmal mit einer Verpflichtung des japanischen Nationalspielers in Verbindung gebracht.

Am Ende machte allerdings Lazio das Rennen. Doch bei den Römern kommt Kamada nicht wie gewünscht zum Einsatz. In dieser Saison stehen zwar 31 Pflichtspiele zu Buche, von Beginn an durfte er aber nur 14 Mal ran.

Kamadas Vertrag bei Lazio läuft am Saisonende aus. Ob er beim Serie-A-Klub verlängert, liegt in der Hand des Spielers. Eine einseitige Vertragsklausel für zwei weitere Jahre wurde in seinem Arbeitspapier verankert.

Laut der italienischen Zeitung "Il Messaggero" strebt Kamada aber keine Verlängerung an. Im Sommer wäre der frühere Frankfurt-Star also ablösefrei zu haben. Kein Wunder, dass Gladbach wohl nicht der einzige Klub ist, der an einer Verpflichtung interessiert ist.

Konkurrenz für Gladbach bei Kamada

Wie der "Corriere dello Sport" schreibt, buhlen auch Atalanta Bergamo und die SSC Neapel um die Dienste des 27-Jährigen.

Zwischen 2017 und 2023 absolvierte Daichi Kamada 179 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt, erzielte dabei 40 Tore, bereitete 33 Treffer vor und war einer der Helden, die die SGE zum Sieg im DFB-Pokal 2018 und zum Gewinn der Europa League 2022 führten.