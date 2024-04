England-Trio soll um Union-Star buhlen

IMAGO/Matthias Koch

Danilo Doekhi (r.) gehört zu den Leistungsträgern bei Union Berlin

Im Sommer 2022 lockte der 1. FC Union Berlin den ablösefreien Niederländer Danilo Doekhi von Vitesse Arnheim in die deutsche Fußball-Bundesliga. Ein Deal, der sich als echter Coup erweisen sollte - und den Hauptstädtern nun eine durchaus satte Ablöse in die Kassen spülen könnte.

Ist er fit, ist er gesetzt: So lässt sich die Zeit von Danilo Doekhi in Reihen des 1. FC Union Berlin zusammenfassen. Nun könnte die Zeit des 1,90-Meter-Hünen in Berlin allerdings enden. Ein Trio aus der englischen Premier League soll die Fühler nach dem 25-jährigen Innenverteidiger ausgestreckt haben.

Der türkische Transferexperte Ekrem Konur will erfahren haben, dass Crystal Palace, der FC Fulham und Newcastle United ein Auge auf den Abwehrspezialisten geworfen haben sollen. Weitere Informationen liefert Konur zwar nicht, die Rahmendaten erklären sich aber schnell.

Doekhis Vertrag bei den Eisernen endet im Sommer 2025, verlängert der ehemalige U21-Nationalspieler der Niederländer nicht, bietet sich den Berlinern nach der laufenden Saison wohl die letzte Chance, richtig Geld mit Doekhi zu machen.

Verbleib bei Union Berlin möglich, aber ...

"Danilho fühlt sich wohl bei uns und weiß, was er an Union hat. Wir sind in einer guten Position", gab Unions Sportchef Oliver Ruhnert zuletzt zwar noch sehr optimistisch zu Protokoll, im Gespräch mit dem "kicker" vermied Doekhi jedoch zuletzt ein klares Bekenntnis. Es sei durchaus möglich, dass er Union treu bleibe, aber man werde sehen, "was die Zukunft bringt", so der Verteidiger.

Für Union könnte die Zukunft bei einem Abschied des Stammspielers zumindest einen warmen Geldsegen bereithalten. Angesichts der vermeintlich großen Schar an Interessenten dürfte Doekhi durchaus mehr als zehn Millionen Euro in die Kassen spülen.

Teuerster Abgang der Klubgeschichte ist bislang Taiwo Awoniyi, der 2022 für 20 Millionen Euro zu Nottingham Forrest wechselte.