Das lässt den BVB gegen Atlético noch hoffen

IMAGO/Moritz Mueller

Der BVB will das 1:2 aus dem Hinspiel gegen Atlético noch drehen

Am Mittwochabend unterlag Borussia Dortmund im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals mit 1:2 bei Atlético Madrid. Trotz der am Ende knappen und unglücklichen Pleite hat der BVB noch Hoffnung, mit einem Sieg im Rückspiel am kommenden Dienstag (ab 21 Uhr) doch noch ins Halbfinale einzuziehen.

Vor allem die Leistung in der zweiten Halbzeit sorgt bei den BVB-Protagonisten dafür, dass sie weiterhin an das Weiterkommen glauben.

Edin Terzic etwa sagte nach dem Schluss am Mittwochabend in Madrid am "DAZN"-Mikrofon: "Nach dem Ergebnis ist weiterhin alles offen. [...] Wir müssen unser Spiel spielen und uns nicht das Spiel von Atletico aufdrücken. Wenn wir so spielen wie in der zweiten Hälften und wir das nicht nur in einer Halbzeit schaffen, sondern über 90 oder 120 Minuten schaffen, wird es sehr schwer werden, uns zu besiegen."

Sein Kapitän Emre Can, der 90 Minuten auf dem Feld gestanden hatte, stimmte zu und befand gar: "Die Chancen auf das Halbfinale stehen nicht so schlecht. Natürlich müssen wir das Spiel gewinnen, das wissen wir, aber wir werden alles dafür tun. Es wird nicht einfach, aber ich glaube an uns, dass wir ins Halbfinale einziehen können."

Letzter Auftritt von Atleti beim BVB endete mit 0:4

Durchaus Anlass zu Optimismus gibt dem BVB auch der Blick auf die miserable Auswärtsstatistik von Atlético Madrid in der laufenden Saison. Die Rojiblancos haben in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend nämlich schon neun Mal auf fremdem Geläuf verloren, gelten auswärts bestenfalls als Durchschnitts-Mannschaft.

In der spanischen Meisterschaft etwa hat das Team von Cheftrainer Diego Simeone lediglich fünf von 15 Auswärtsspielen gewonnen, sieben Spiele gingen verloren, unter anderem bei Abstiegskandidat FC Cadiz und den Mittelfeldteams UD Las Palmas und FC Sevilla. Auch in der Champions League hat Atleti bisher in 2023/2024 erst eins von vier Auswärtsspielen gewonnen.

Gelingt dem BVB am 16. April ein Heimsieg mit zwei Toren Unterschied gegen die Madrilenen, steht der Einzug ins Halbfinale der Königsklasse fest. Übrigens: Beim letzten Gastspiel von Atlético Madrid bei Borussia Dortmund setzte es im Oktober 2018 eine 0:4-Klatsche.