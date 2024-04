Bericht: Leipzig erhöht den Druck auf RB-Star

IMAGO/motivio

Benjamin Henrichs (M.) steht noch bis 2025 in Leipzig unter Vertrag

Über die sportliche Zukunft von Nationalspieler Benjamin Henrichs von RB Leipzig ist zuletzt viel spekuliert worden. Allmählich will der Fußball-Bundesligist Klarheit in der Angelegenheit haben und hat jetzt wohl den Druck auf den Außenverteidiger erhöht.

Wie die "Bild" berichtet, wollen die RB-Bosse um Sportdirektor Rouven Schröder, der bei den Sachsen für die Kaderplanung verantwortlich ist, noch vor der Heim-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) eine Entscheidung herbeigeführt haben.

Grundsätzlich ist der Plan von RB Leipzig, mit Henrichs über das Jahr 2025 hinaus zu verlängern. Bis dahin läuft der derzeitige Kontrakt des 27-Jährigen mit den Roten Bullen noch.

Henrichs selbst will laut dem Zeitungsbericht am liebsten erst den Turnierverlauf bei der Heim-EM abwarten, um mögliche neue Angebote zu sondieren. So lange will die RB-Klubführung aber wohl nicht mehr warten.

In dieser Woche soll es bereits ein Gespräch gegeben, die beiden Seiten sich dabei weiter angenähert haben. Ob es noch in den kommenden Tagen zu dem entscheidenden Durchbruch kommen könnte, blieb bis zuletzt aber noch unbekannt.

Henrichs kam 2020 von der AS Monaco zu RB Leipzig

Cheftrainer Marco Rose hätte die Personalie gerne ebenfalls zeitig vom Tisch, zeigte sich zuletzt aber noch gelassen: "Ich bin da mega entspannt. Benni ist erwachsen. Benni wird irgendwann eine Entscheidung für sich treffen, für uns treffen. Ich würde mich freuen, wenn es unter Dach und Fach ist", wurde Rose in der "Bild" zu dem Außenverteidiger zitiert, der bei RB Leipzig eine insgesamt starke Saison spielt.

In der laufenden Spielzeit kam der gebürtige Bocholter wettbewerbsübergreifend bisher in 36 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte dabei einen Treffer. 2020 wechselte er zunächst auf Leihbasis an den Leipziger Cottaweg, ehe er ein Jahr später fest für 15 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco verpflichtet wurde.