Köln-Coach haut Sieg-Ansage an Bayern raus

Timo Schultz will den FC Bayern ärgern

Nach dem emotionalen Last-Minute-Sieg gegen den VfL Bochum wittert der 1. FC Köln im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wieder Morgenluft. Mit neuem Selbstvertrauen reisen die Domstädter zum kommenden Auswärtsspiel beim FC Bayern. Trainer Timo Schultz glaubt fest an einen Coup beim Rekordmeister.

"Wir treffen auf eine Mannschaft, die zuhause auf Sieg spielen wird. Aber wir werden alles geben und versuchen, um das Spiel selbst zu gewinnen", erklärte der Übungsleiter am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum bevorstehenden Duell in der Allianz Arena.

Sein Team werde "auch am Samstag das Herz in die Hand nehmen und auf Sieg spielen", kündigte Schultz an. Nach 28 Spieltagen liegt Köln auf einem direkten Abstiegsplatz, hat durch den jüngsten Dreier gegen Bochum (2:1) aber neue Hoffnung geschöpft.

Die Aufgabe in München wird für den Effzeh allerdings ungleich schwerer. "Der FC Bayern ist immer noch der FC Bayern mit unfassbar viel Qualität", warnte Schultz.

Auch dem gebürtigen Ostfriesen ist nicht entgangen, wie stark sich das launenhafte Starensemble von Coach Thomas Tuchel unter der Woche in der Königsklasse präsentiert hat.

"Sie können noch die Champions League gewinnen", hob Schultz nach dem verdienten 2:2 beim englischen Tabellenführer FC Arsenal hervor.

Schultz: FC Bayern hat sich Liga-Saison "sicher anders vorgestellt"

Zugleich ist auch Schultz nicht entgangen, dass sich der FC Bayern 2023/2024 in den nationalen Wettbewerben äußerst schwer getan hat. Man habe sich "diese Saison in der Meisterschaft sicher anders vorgestellt", so der Nachfolger von Steffen Baumgart.

Sechs Spieltage vor Schluss haben die Münchner 16 (!) Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Durch einen Sieg beim FC Bayern könnte der 1. FC Köln also ausgerechnet seinem rheinischen Erzrivalen zur deutschen Meisterschaft verhelfen.

Schultz möchte jedoch nur auf sich und seine Schützlinge schauen. "Wir wollen diese Saison erfolgreich zu Ende bringen. Das ist unser großes Ziel", stellte der 46-Jährige klar.