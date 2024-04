Hamann mit Lob und Tadel für BVB und FC Bayern

IMAGO/Revierfoto

Dietmar Hamann hat die jüngsten Darbietungen von BVB und FC Bayern analysiert

Borussia Dortmund und der FC Bayern müssen nach den Viertelfinal-Hinspielen in der Champions League um den Einzug ins Halbfinale bangen. TV-Experte Dietmar Hamann sieht allerdings trotz Kritik an Fehlern der Münchner und des BVB durchaus noch gute Chancen für die beiden deutschen Vertreter.

Auf der Anzeigetafel in London prangte am Dienstagabend ein 2:2, ein Ergebnis, das der FC Bayern - nach zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge zuvor - nur allzu gern vom FC Arsenal mitnahm und sich selbst für die Leistungssteigerung lobte. Ein Umstand, den "Sky"-Experte Dietmar Hamann nicht komplett nachvollziehen konnte.

Er verstehe zwar, dass man sich über die Verbesserung freute, schrieb Hamann in seiner Kolumne beim Pay-TV-Sender, "aber auf der anderen Seite habe ich mich gewundert, denn man kann bei der Qualität im Kader erwarten, dass die Mannschaft nicht nur alle sechs Wochen mal ein gutes Spiel macht".

Von den Bossen hätte daher viel lieber gesehen, dass diese "deutlich machen, dass eine Leistung wie die in London auch der Standard für die letzten Spiele in der Bundesliga sein muss", betonte Hamann.

Was dem früheren Münchner Profi Hoffnung für das Rückspiel macht: "Dass die gesamte Mannschaft herausragend nach hinten gearbeitet hat. Nach Ballverlusten waren innerhalb von drei Sekunden wieder sieben, acht Mann hinter dem Ball. Das war viel besser als zuletzt in der Bundesliga beim 2:3 in Heidenheim und das hat auch den Innenverteidigern die Arbeit erleichtert."

Zudem habe Joshua Kimmich seinen "seinen Job als Rechtsverteidiger gegen Martinelli sehr gut erledigt hat. Das hätte ich in dieser Art und Weise nicht erwartet", lobte Hamann.

Beim BVB "wird das Stadion brodeln"

Borussia Dortmund hingegen musste sich in Madrid bei Atlético mit einem 1:2 zufrieden geben. In diesem Spiel habe der BVB "in den ersten 25 Minuten gewirkt wie das Kaninchen vor der Schlange", analysierte Hamann. "Sie haben kaum Zweikämpfe gewonnen und kapitale Fehler gemacht, die zu den Gegentoren geführt haben."

Umso wichtiger sei es jedoch gewesen, dass die Schwarz-Gelben nach dem schwachen Beginn zurückkamen.

"Am Ende hätte Dortmund fast noch das 2:2 gemacht, aber das 1:2 ist eine ordentliche Ausgangsposition für das Rückspiel", so Hamann. Dort werde "das Dortmunder Stadion brodeln, der BVB hat mit 80.000 Fans im Rücken eine Riesenchance auf den Einzug ins Halbfinale", gab sich der TV-Experte zuversichtlich.