FC Bayern geht wohl "Brodel-Thema" intensiver an

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel muss beim FC Bayern immer wieder mit Verletzungen seiner Stars umgehen

Der FC Bayern wurde in dieser Saison von zahlreichen Problemen geplagt. Eines dieser so genannten "Brodel-Themen" wollen die Münchner nun intensiv angehen und den Auslöser suchen.

Nachdem einigermaßen realistisch nur noch der Triumph in der Champions League möglich ist - und selbst dieser nach dem 2:2 im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal keinesfalls ein Selbstgänger ist - brodelt es seit vielen Wochen und Monaten beim FC Bayern.

Eines der großen Ärgernisse bei den Münchnern und für Cheftrainer Thomas Tuchel ist die lange Verletzenliste

Doch woher kommen allein die 23 Ausfälle durch Muskelblessuren (sowie einige weitere Verletzungen) in der aktuellen Spielzeit? Dieses von "Bild" als "Brodel-Thema" bezeichnete Ärgernis wollen die Bayern-Verantwortlichen nach Informationen des Boulevard-Blattes nun angehen.

Das soll auf verschiedenen Wegen geschehen. Einerseits wird nun nach den Partien offenbar mehr Wert darauf gelegt, dass die Stars vernünftig auslaufen und sich entsprechend dehnen. All dies soll weiteren Verletzungen vorbeugen.

Andererseits soll eine Analyse stattfinden, wie man die Belastung insgesamt besser steuern kann, um die Profis rund um die strapaziösen Reisen und Spiele zu entlasten.

FC Bayern sucht überall nach dem Auslöser

Nicht zuletzt sollen auch weitere Faktoren genauer unter die Lupe genommen werden. In Verdacht geraten, eine gewisse Schuld an der Misere zu tragen, ist demnach der noch recht neue Hybridrasen, der sowohl in der Allianz Arena als auch auf dem Trainingsplatz liegt. Dieser beinhaltet einen gewissen Kunststoff-Anteil, der dafür sorgt, dass die Spieler nicht genug rutschen können und das Geläuf als zu hart oder stumpf empfinden.

Weil auch in der Ära von Pep Guardiola in München viele Muskelverletzungen auftraten, wurde der Hybridrasen-Versuch vor einigen Jahren unterbrochen und wieder "normaler" Rasen verlegt. Seit Mai letzten Jahres ist nun allerdings wieder das modernere Geläuf im Einsatz.

Neben dem Kunst-Grün wird auch geforscht, ob der Terminkalender zu viel ist oder die Spieler allgemein zu viel Stress haben, heißt es.