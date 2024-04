Rotiert der FC Bayern in der Bundesliga, Herr Tuchel?

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Tuchel trifft mit dem FC Bayern auf den 1. FC Köln

Der FC Bayern empfängt am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga den 1. FC Köln. Cheftrainer Thomas Tuchel stellt sich im Vorfeld der Begegnung den Fragen der Medien.

sport.de begleitet die Pressekonferenz des FC Bayern am Freitag ab 12:30 Uhr im Live-Blog.

+++ 1. FC Köln steckt im Abstiegskampf +++

Der 1. FC Köln kämpft in der Bundesliga gegen den Abstieg. Die Rheinländer siegten am vergangenen Spieltag auf dramatische Art und Weise gegen den VfL Bochum. Der Effzeh drehte einen Rückstand in der Nachspielzeit in ein 2:1 und sammelte somit drei wichtige Punkte.

Der 1. FC Köln rangiert in der Tabelle trotzdem noch auf dem 17. Platz. Eine Überraschung gegen den FC Bayern wäre goldwert, um auf das rettende Ufer zu springen. Der VfL Bochum (26 Punkte) und 1. FSV Mainz 05 (23 Punkte) rangieren aktuell knapp vor dem 1. FC Köln (22 Punkte).

+++ Rotiert der FC Bayern? +++

Thomas Tuchel könnte angesichts des bevorstehenden Rückspiels gegen Arsenal in der Bundesliga rotieren. Serge Gnabry fällt aufgrund eines Muskelfaserriss' ohnehin aus. Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza könnte dafür eine Bewährungschance erhalten.

Der FC Bayern liegt in der Bundesliga ganze 16 Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Die Rheinländer können die Meisterschaft am Wochenende vorzeitig perfekt machen. Patzen der FC Bayern und der VfB Stuttgart, könnte Leverkusen sogar schon am Samstagabend auf dem Sofa auf den Titelgewinn anstoßen.

+++ Welches Gesicht zeigt der FC Bayern? +++

Nachdem der FC Bayern am vergangenen Samstag in der Bundesliga nach einer 0:2-Pausenführung bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim mit 2:3 verlor, zeigten die Münchner in der Champions League eine Reaktion. Im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal erarbeiteten sich die Bayern am Dienstag ein 2:2 und somit eine gute Ausgangslage für das zweite Aufeinandertreffen am kommenden Mittwoch. Welches Gesicht zeigt der Rekordmeister gegen den 1. FC Köln?